龜苓膏煉乳拿鐵、羅漢果冰美式　特色茶咖啡風靡內地年輕人？

「過年吃得太熱氣，出門玩就想找家涼茶鋪降降火，沒想到發現了涼茶咖啡。」從東莞返工佛山的張女士，週末出遊時在大眾點評上找到一家名叫「番鬼涼茶」的咖啡店，「招牌是水牛奶拿鐵、羅漢果冰廣式和龜苓膏煉乳拿鐵，店裡挺多人都點來打卡。」



不久前的春節假期，廣東特色「涼茶咖啡」成為不少人的新年新體驗。美團數據顯示，春節以來，廣東省「涼茶咖啡」關鍵詞搜索量較去年同期增速為470.6%，其中，熱門涼茶咖啡「羅漢果美式」銷量同比增速為766.7%，「龜苓膏咖啡」銷量同比增速為379.3%。



廣東作為人口大省和經濟強省，咖啡消費蔚然成風。愛企查最新披露數據顯示，2023年以來，廣東省新增「咖啡」相關企業3萬餘家，位列全國省市排行首位。廣東多地也推出融合粵式飲食特色和生活方式的咖啡新品類、新業態，為市民帶來咖啡新體驗。

「腸粉+咖啡」成粵式早餐新組合

「一份蛋肉腸粉，一杯美式咖啡，十幾塊錢的套餐，睡醒又吃飽。」 早上七點，家住珠海市香洲區翠竹新村的劉先生，在街口的「趕早腸粉咖啡店」吃早餐。「每天工作都需要咖啡提神，現在可以在吃腸粉的同時喝到咖啡，美味又方便。」

「90後」陳先生已經有近十年的腸粉製作經驗。2023年，他再次創業，融合自己過去在粵式早餐和檸檬茶兩個領域的經驗，和妻子在珠海市香洲區某居民區開了一家腸粉咖啡店。「腸粉是生存，咖啡是生活。我想用融合創新的早餐搭配提醒大家，生活很重要。」

「腸粉+咖啡」成粵式早餐新組合。（網絡圖片）

「最近有不少人通過大眾點評來店裡打卡，我們很驚喜，感覺成『網紅』了，能得到消費者認可很開心。」陳先生表示，他們已經將營業時間延長到下午兩點，並增加了雲吞面、蔥油面等粵式主食搭配咖啡的套餐，「想讓大家一站式打卡粵式美食和咖啡，還能覺得物超所值。」

「腸粉+咖啡」新業態已經「席捲」廣東多地。除了珠海的趕早腸粉咖啡店，江門的「是但腸粉咖啡公司」、汕頭的「洪浪咖啡汕頭腸粉」等商鋪也在大眾點評等平台上上線了多種「腸粉+咖啡」套餐。美團數據顯示，2023年以來，廣東省內「咖啡腸粉」相關商戶數量同比增速133.3%，相關商戶交易額同比增速1018.9%。

潮汕特色茶咖受年轻人好评

「如果最近來潮汕旅遊，一定要嘗嘗特色單叢咖啡。」潘女士趁週末從杭州來到汕頭看海，意外發現了用單叢茶葉烘焙的咖啡豆製作的飲品，「和之前在浙江喝過的龍井咖啡口感不一樣，不單單是咖啡兌茶，而是咖啡汁就帶有一股淡淡茶香。」

單叢是潮汕地區特色茶種，因具有獨特清香和滋味被稱為「茶中香水」，潮汕地區的居民大多有飲鳳凰單叢茶的習慣。近年來，隨著咖啡的普及，不少潮汕年輕人紛紛轉向飲用製作更快捷、口味更豐富的現磨咖啡。

單叢是潮汕地區特色茶種，因具有獨特清香和滋味被稱為「茶中香水」，潮汕地區的居民大多有飲鳳凰單叢茶的習慣。近年來，隨著咖啡的普及，不少潮汕年輕人紛紛轉向飲用製作更快捷、口味更豐富的現磨咖啡。（小紅書）

「從小家裡都是飲茶多，大學期間在上海愛上喝咖啡、做咖啡，回來後想嘗試做具有潮州特色的新咖啡，就想到把單叢的清香融入到咖啡的醇厚里。」鄧女士學成歸來，在潮州西湖旁開了一家咖啡館，「我個人也比較喜歡氣泡的口感，還嘗試過單叢茶加入氣泡水再加入咖啡，不過後來有顧客說口味太小眾，就成為我的私人特調了。」

融入廣東地域特色的新品類咖啡不斷上新，融入粵式生活的咖啡新消費場景不斷湧現，各地咖啡新業態也成為當下年輕人前往打卡、分享的新體驗。數據顯示，今年春節以來，廣東省「單叢美式」商品銷量較去年春節同期增速為248.3%，「單叢拿鐵」商品銷量同比增速為236.5%。

業內人士認為，隨著腸粉咖啡、菜市場咖啡等融入傳統生活方式的新消費場景出現，咖啡消費習慣已「飛入尋常百姓家」。而更多帶有區域特色的咖啡新品類、新品牌湧現，將加速拉動本地消費增長，彰顯消費新活力。