廣州知名寵物醫院高壓艙突爆炸　女貓主遭擊中「五官碎裂」腦死亡

廣州有網友爆料稱，廣州一女生近日帶貓去寵物店接受高壓艙治療，之後高壓艙突然爆炸砸中女孩，她當場五官碎裂，頭骨爆裂。



事後陸媒採訪涉事部門，對方僅冷血回應：「不是爆炸，一個艙門彈出來了，碰到了一名顧客的面部。」

最新報導顯示，疑似女孩的新婚丈夫發微博透露：「大概率腦死亡。」

涉事部門稱「艙門碰到顧客面部」 知情者貼圖證滿地血：女生五官碎裂頭骨裂開已腦死（點圖了解更多）：

+ 10

據《封面新聞》報導，2月19日，一名定位於廣東的微博網友發文稱，當天接診了一名在寵物醫院因高壓氧艙爆炸而受傷的患者，該患者腦部受重傷。目前，該微博用戶已經刪除了相關內容，並修改了用戶名。

涉事醫院為廣州愛諾百思動物醫院，一名女性顧客的寵物貓接受高壓氧艙治療，她在一旁陪同等待時，高壓氧艙疑似發生爆炸，致其受傷。

20日下午4時許，廣州市海珠區相關管理部門一名工作人員回應，已經掌握了這個事情，目前還在調查中：「它不是爆炸，是高壓氧治療儀器發生故障，一個艙門彈出來了，碰到一名顧客的面部，造成了創傷。」

上述工作人員說，「現在這個事情各個部門已經聯動起來進行協調處理了，顧客的傷情我不太瞭解，無法回應，還要等後續的進一步核查。」

【延伸閱讀】輪胎充氣大爆炸 印度巴士司機被「炸到飛起」墜地慘死｜有片慎入（點圖放大瀏覽）：

+ 11

不過很快，微博網友「不知名美女靜」發文稱：「女生現在腦死亡，五官碎裂，頭骨整體裂開，人還在icu搶救。最後兩張是她老公的微博『巧克力張張包-』前幾天還在按讚婚紗照，突然就飛來橫禍，醫院還在避重就輕回應只是面部受傷，這還是廣州排名前三的寵物連鎖醫院（新瑞鵬旗下的廣州愛諾百思動物醫院）。」

「不知名美女靜」還發出了多張現場照片，照片顯示，爆炸看起來威力相當巨大，地面上噴濺大量血水，場面觸目驚心。

27日，丈夫「巧克力張張包-」發文稱，「醫生說大概率腦死亡了，接受不了。」另外，「巧克力張張包-」也回應網友稱，貓咪沒有關係，已經轉院了。

【延伸閱讀】打邊爐突然「大爆炸」冒白煙 食客慘遭炸傷 竟因加熱這飲料出事（點圖放大瀏覽）：

+ 7

網友看後氣炸表示：

「『碰到了一位顧客的面部』多麼輕描淡寫，這是草菅人命啊」

「要心碎了，男生微博都是他們的甜蜜瞬間，女生好漂亮好颯的」

「刷男生微博，18年他們就在一起了，感情一直很好，醫院說腦死亡……那就相當於人已經沒了」

「窒息了，難以想像的痛苦」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】