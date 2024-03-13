鍾明軒遊大陸稱「喜歡這地方」惹議　國台辦：不如親身來找尋答案

台灣擁有逾114萬訂閲的YouTuber鍾明軒，日前發布兩條獨自到北京和上海旅遊的影片，每條都有逾百萬次觀看量。由於他過往立場較為「親綠」，但首次踏上大陸就直呼「真的很喜歡這個地方」、「沒那麼恐怖」，引來網絡霸凌與圍剿。

對此，國台辦發言人陳斌華在周三（13日）舉行的例行記者會上回應指，歡迎台灣青年多來大陸，相信大家會不虛此行，和鍾明軒一樣「喜歡上這個地方」。



陳斌華表示，百聞不如一見，大陸到底是什麼樣的？希望島內同胞特別是青年朋友們與其偏聽偏信、以訛傳訛，不如親身來大陸走走看看，找尋答案。答案肯定五花八門，但最基本也最有普遍性的是「不一樣」，就是大陸與「台獨」勢力、綠媒名嘴所說的「不一樣」。

陳斌華續指，例如，大陸高鐵有靠背，大陸民眾不僅吃得起茶葉蛋和榨菜，日子過得還挺好；再如，大陸很進步、很有趣，大陸同胞很親切、很熱情，就像鍾明軒所說的，「東西好吃、城市發達、人蠻熱心」。

陳斌華指，大陸與「台獨」勢力、綠媒名嘴所說的「不一樣」。（新華社）

陳斌華強調，「大陸不可怕」，那些在島內製造信息繭房、抹黑大陸的人，才是真的可怕；「大陸不落後」，那些睜着眼睛說瞎話、信口雌黃的人，才是真的落後。「我們熱忱歡迎台灣青年朋友多來大陸，相信大家會不虛此行，和鍾明軒一樣『喜歡上這個地方』。」