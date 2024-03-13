憂兩岸形勢邱國正每日失眠｢睡不好｣　國台辦發言人：我睡得還不錯

3月13日上午，大陸國台辦舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華就近期兩岸熱點問題回答記者提問。有記者提問稱，台灣防務部門負責人稱，因兩岸緊張「睡不著覺」，陳斌華則打趣說，「我睡得還不錯」。



台灣《中國時報》記者提問表示，邱國正說他每天擔心、提心吊膽、睡不好的事情。請問發言人，您會不會因為現在兩岸敵意螺旋不斷上升，也夜不能寐。近期，解放軍強調沒有「海峽中線」，海警部門指出不存在「禁限制海域」等等。請發言人為大家支個招，兩岸如何才能夠和平相處，讓民眾高枕無憂？

對此，陳斌華應詢說，關於其個人能不能睡著覺，他有自信、有定力，睡得還不錯。只是因為工作繁忙，經常睡不夠。

陳斌華說，歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。如果想讓包括你提到的這位人士在內的台灣的軍人、各界人士和同胞睡得踏實、高枕無憂，不妨重溫一下2008年到2016年兩岸和平發展時期的榮光和盛景，從中找尋答案，答案就在台灣。大家努力去尋找，一定能夠找出一條高枕無憂、睡得踏實的捷徑。

台灣「國防部」部長邱國正。（聯合報）

台灣防務部門部長邱國正在3月7日接受台灣立法院問詢時說，「2·14」大陸漁艇翻覆事件發生後，談判陷入僵局，兩岸狀況嚴峻，他每日提心吊膽的，睡得不好。擔心一個處理不當，擦槍走火。邱國正說，要慎戰，不宜貿然挑起任何戰端。