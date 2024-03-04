從力挺香港修例到「喜歡大陸」　台灣百萬網紅遊大陸刺激了誰？

台灣擁有114萬訂閲的YouTuber鍾明軒，日前發布兩部獨自到大陸北京和上海旅遊的影片，都有將近百萬觀看次數。由於鍾明軒過去政治立場較為親綠，曾和蔡英文共拍影片，也曾力挺香港「反修例」風波的紀錄片《時代革命》，但他首度踏上大陸的感受，直呼「真的很喜歡這個地方」，還表示中國大陸「沒那麼恐怖」，卻引來網路霸凌與圍剿，批評他是在做「中共大外宣」。



台灣青年對大陸的愛恨情仇

「鍾明軒遊大陸」事件，在台灣網路輿論場掀起了軒然大波。例如支持民進黨的「雞排妹」鄭家純，質疑鍾明軒傳達了「中國可以自由談論政治」的理念，是在替中共「洗白」。而「館長」陳之漢則逆風聲援鍾明軒，怒批「中國對台灣太好了，這些獨派、民進黨的側翼才會這麼囂張」。

鍾明軒出生於1999年，今（2024）年24歲，台灣桃園人。一位台灣年輕人「首遊」大陸的Vlog，竟會在台灣成為正反兩極互罵的對象，恰恰體現出台灣在兩岸關係中的矛盾處境，以及對於一海之隔的中國大陸的愛恨情仇。

台灣百萬網紅鍾明軒（中）獨自到北京、上海旅遊，直呼「真的很喜歡這個地方」，卻引來綠營網路側翼圍剿。（Facebook／鍾明軒）

換言之，台灣政治話語裏的「反中」、「抗中」確實存在，但民間層次與大陸人民之間的友善交流也同樣存在，只是後者往往相當容易被選舉民粹給誤導和湮沒，從而形成了台灣青年對大陸的一種說不清楚的曖昧渾沌認知。反之，在兩岸交流大門被民進黨悍然關閉的當下，大陸社會對台灣的理解，也只能來自於網路和媒體的「各自解讀」，從而形成了對台灣的某種想像或認識誤區。

台青對大陸有偏見也有期待

在影片中，鍾明軒坦言自己過去有不少「仇中」的言論，因此經紀人早已交代他不要去中國大陸為宜。不過鍾明軒也認為，他不想透過媒體或社群網站的宣傳去認識一個地方，最好的辦法還是直接走入當地、走入民間，這是他此次選擇到訪中國大陸的初衷。

看的出來，他剛到大陸之初，心中還是存在着不少疑慮或擔憂，說話顯得較為小心翼翼，但當他發現連北京出租車（出租車、的士）師傅都能暢談兩岸關係，以及上海路人的友善協助之後，兩個城市的氣派與煙火氣，逐漸融化了鍾明軒的心防。

台灣人氣KOL鄭家純（圖）砲轟鍾明軒的影片傳達了「中國可以自由談論政治」的理念，質疑他是否企圖替中共政府洗白。（賴清德競選辦公室提供）

在影片最後，他對自己首次五天四夜的大陸之行，給了正面與負面的觀察。在直呼「真的很喜歡這個地方」的同時，也對於大陸喜歡用「兩岸一家親」表達善意的方式，提出了一位台灣年輕人直覺式的建言。他最後說，兩岸之間存在了太多的誤解，彼此都需要放下成見、放下執着。

鍾明軒對中國大陸「第一次親密接觸」後的說法，可說是台灣多數年輕人的典型，既有缺乏歷史縱深視野的偏見，也有最為直接素樸的良善期待。從2024年台灣大選的選舉結果來看，鍾明軒的觀察確實有一定的代表性，吸附在柯文哲身上的年輕「鐵票」，他們主張「兩岸兩國」，拒絕血源民族式的宏大敘事，卻對於與大陸人民之間交流、合作、溝通，甚至兩岸和平，都抱有一定程度了認同。

放下成見執着才能消弭誤解

中國大陸的涉台部門，應該從「鍾明軒遊大陸」事件中得到啟發，鍾明軒或許體現了台灣90後一部分年輕族群的縮影，已經脱離了「太陽花」在台灣青年身上所貼的「天然獨」標籤，而對彼岸大陸帶有相當的好奇。台灣年輕族群用腳走進大陸社會，才有可能破除他們由於台灣教育或主流意識形態灌輸的種種迷思，他們有着比前面世代對於大陸更大的接受度與包容度，但他們對北京傳統的涉台宣傳口號則感到厭煩與不耐。

台灣年輕網紅用手機、相機紀錄對中國大陸最直接的觀感，在兩岸關係因金門翻船事件而陷入焦着之際，更值得進一步反思。（Facebook／鍾明軒）

如果中國大陸真的想對台灣年輕族群敞開大門，扭轉他們對大陸的負面觀點，那麼需要借助更多「接地氣」且「對頻」的語言，能跟年輕人打成一片，進而打動人心，讓他們用最直覺的方式看大陸、感受大陸。涉台宣傳若想收到成效，口徑與做法都需要做出改變。鍾明軒用一部手機、一台相機，以及五天四夜的時間，就能帶出這麼大的聲量，令台灣同儕看到一個「真實的大陸」，難道不值得大陸涉台部門作為借鏡嗎？

另一方面，「鍾明軒遊大陸」事件也映照出民進黨及其側翼們的愚蠢。執政即將邁向第九個年頭的民進黨，已經變得老態龍鍾，離台灣年輕人越來越遠。一個年輕網紅不偏不倚的「大陸遊記」、「大陸觀察」，說出了一部分台灣年輕人對大陸的真實想法，竟引來「非我族類」式的網路霸凌與圍剿，只會讓更多的台灣青年感到不滿與反彈，加深對民進黨政府的厭惡感，也會產生對民進黨「抗中保台」兩岸政策路線的反省。

金門漁船撞擊翻覆事件近在眼前，兩岸之間因為缺乏溝通互信的管道，不僅犧牲了兩條寶貴人命，還被上綱到政治對立事件，還可能衍生為兩岸關係進一步衝突的政治拐點，對兩岸關係來說絕非好事。如同鍾明軒對大陸親眼所及後的想法，要放下成見與執着，才可能消弭不必要的誤解。一位年輕的台灣網紅都做得到了，兩岸之間為什麼做不到？