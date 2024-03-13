河北燕郊大爆炸仍有多人失蹤　包括33歲麵館女老闆及招待所男東主

13日（周三）早上，河北三河市燕郊小張各莊村一棟5層高的建築物疑似燃氣洩露引發爆炸。據央視報道，截至13日中午1時，現場救援出28人，其中2人死亡，26人受傷；在院傷員14人，其中重傷2人，普通傷12人。央視又指，不排除還有人員被困，消防人員正在逐步清理搜救。



更多親歷事故者的經歷曝光，內媒報道指，事故中仍有多人失蹤，其中包括一家招待所的男東主、一名參加太極柔力球隊練習的老太太及一名33歲蘭州拉麵館女老闆。



招待所男東主失蹤

《紅星新聞》13日下午報道指，遇難者的一位親屬表示，事故中去世的一位是她的外甥女，遺體已經找到，外甥女的丈夫目前仍失蹤。夫妻二人在因事故受損的建築中開有一家招待所，「他們有一個九歲的孩子，媽媽剛把孩子送到學校就出事了」。

參加太極柔力球隊老太太失蹤

《界面新聞》13日晚上報道指，60多歲的李秀娟（化名）參加了一個太極柔力球隊，當日因有練習活動，爆炸發生時她正帶著患有唐氏綜合症的16歲孫子在涉事建築物的樓道中行走。李秀娟稱，二人走到3至4樓的樓梯轉角時，砰的一聲巨響，「瞬間來不及反應，我們就倒下去了」。

李秀娟稱，足足過了10分鐘，她才能透過濃濃的煙塵，漸漸看清周圍的事物。她和孫子兩人坐在廢墟堆上，身下布滿玻璃渣和磚土。報道指，李秀娟的左手小拇指骨折。

李秀娟又稱，球隊裏有一個叫秦麗的老太太，事故發生後，李秀娟和秦麗的家人打不通秦麗的手機，三河市領導中午來病房慰問李秀娟時，也說各個醫院登記的傷者名單裏沒有秦麗。李秀娟按時間推測，秦麗當時走得不巧，正好在一樓，被埋在廢墟裏還沒救出來。

+ 1

33歲蘭州拉麵館女老闆失蹤

《界面新聞》報道又指，3個中年男人開車往返在燕郊幾個醫院的急診科，尋找他們一個叫馬秀蘭的老鄉。33歲的馬秀蘭在事發樓房裏的1層開了家蘭州拉麵館。早上得知爆炸事故後，他們再也打不通馬秀蘭的電話。

事發地一炸雞店：我們店用的是電

多個內媒早前引述消息指，發生爆炸的臨街商舖為一家炸雞店。內媒《極目新聞》記者撥通了該炸雞店的電話，工作人員稱他們店沒有使用燃氣，至於隔壁是否有炸雞店他不清楚。該工作人員還稱不是他們家發生爆燃，事發時他們還沒有開始營業，員工都沒有來上班，也沒有受傷。

工作人員稱，「據我所知，事發地附近就我們一家炸雞店」。工作人員又稱，從影片上看，發生爆燃的位置位於大樓的另一側。

內媒經濟觀察網報道，上午7點55分左右，一聲沉悶的爆炸聲在河北燕郊響起，濃煙順著爆炸點騰空而起。至上午9點左右，二次爆炸發生，經濟觀察網記者在現場看到，爆炸時，伴隨著沉悶的響聲，火光從地下閃出，更多濃煙不斷騰起。

據早前報道，網傳影片顯示，現場爆炸威力較大，波及面較廣，附近建築玻璃被震碎，路面多輛汽車受損，地面一片狼藉。事發原因疑似燃氣爆炸。

有當地網民稱，「一大早以為發生地震」、「聽到不止一聲響聲。」有目擊者稱，「看到巨大火球騰空而出，多棟房屋受損，車輛被炸，路上全是救護車」。

+ 2

附近商戶表示，早上8時聽到「嘭」一聲爆炸聲。她出門看到，旁邊一棟樓著火了，整棟樓幾乎被炸沒了。爆炸發生時，附近道路有很多機動車，這些車輛也在爆炸中受到波及。

迎賓路另一商戶介紹，發生爆炸的樓棟是距離他們店子附近數十米的一棟矮房子。爆炸發生後，這名商戶家店鋪的玻璃和天花板都被震碎或掉落，店鋪所在樓棟整體受損嚴重，所幸他和附近商戶都安全。

5層小樓塌成1層 附近小區樓棟傾斜

據《新京報》報道，一名目擊者稱，受損建築物為一棟5層小樓，一層是餐飲店、鮮花店等多家商戶，三樓為招待所，頂層為加蓋建築。爆炸發生後，5層小樓隨即坍塌為一層。

事發地點西側馬路對面是12層樓的文化大廈，窗戶均有不同程度受損。事發地點北側是一個老舊小區，有住戶表示，其自家樓棟距離爆炸點最近，肉眼可見出現傾斜，目前住戶都已下樓。