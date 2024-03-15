印度在中印邊境新部署1萬士兵　華國防部：保持高度戒備

周五（15日）下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就一系列涉軍問題回應。其中，就印度被指在中印邊境新部署1萬名士兵，他表示，印方應停止有悖於緩和邊境局勢的舉動。



報道，印度國防部稱在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的地區開通的色拉隧道強化印軍備戰水平，印軍已在中印邊境新部署1萬名士兵。對此，張曉剛強調，藏南地區是中國的固有領土，中方從不承認並堅決反對印方非法設立的所謂阿魯納恰爾邦。

印度設置的阿魯納恰爾邦，中國主張擁有這塊土地絕大部分的主權，屬於西藏的一部分，稱為藏南。（微博）

他表示，當前中印邊境局勢總體穩定，雙方通過外交和軍事渠道，就解決彼此關切的邊境現地問題保持着有效溝通。印方有關舉動有悖於雙方為緩和邊境局勢所作的努力，不利於維護邊境地區和平與安寧。中方要求印方停止採取任何導致邊界問題複雜化的舉動，切實維護邊境地區和平穩定。中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

另一方面，今年中國與菲律賓在爭議海域發生近10次摩擦，美國則重申《美菲共同防御條約》對菲的支持。張曉剛表示，侵權違法的是菲方，背諾妄為的是菲方，弄虛作假的是菲方。中方正告菲方不要一意孤行，立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的挑釁舉動，同時奉勸某些域外國家停止慫恿支持菲方侵權冒險的言行，不要成為南海的攪局者。

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此外，美國政府在2025財政年度預算案中首度單獨列出台灣，授權用美庫存武器援助台灣，協助台方強化嚇阻力。同時，美軍「綠色貝雷帽」特種部隊顧問已長駐台灣，協助訓練台軍兩棲特戰部隊。對此，張曉剛表示，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關系第一條不可逾越的紅線。近段時間以來，美方以對台軍售軍援、派員協助台軍訓練等方式虛化、掏空和歪曲一個中國原則，向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。

他強調，「台獨」與台海和平穩定水火不容。誰縱容支持「台獨」必將引火燒身、自食苦果。中方敦促美方，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯系，停止武裝台灣，採取實際舉措落實不支持「台獨」的承諾。中國人民解放軍始終保持高度警惕，堅定不移捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎「台獨」分裂和外來幹涉圖謀。