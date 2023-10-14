中國神秘「西海艦隊」：鎮守高原邊關的水上武裝力量

很多人知道中國海軍有南海、東海和北海三大艦隊，但在平均海拔4,000米以上的青藏高原，還有一支鎮守邊關的「西海艦隊」，卻是鮮為人知。這支神秘的水上武裝力量有甚麼來頭？



「西海艦隊」駐防中印邊境班公湖

「西海艦隊」駐守邊境前線，官兵們經常進行演習，以保持最佳戰鬥狀態。（網上圖片）

與三大艦隊不同，「西海艦隊」不是海軍。它的正式名稱是解放軍西藏阿里軍分區班公湖水上中隊，為陸軍編制。從名字可以得知，這支部隊駐防地點就是中印邊境的班公湖，主要裝備是巡邏艇；它也是解放軍駐防海拔最高的船艇隊伍。

雖然「西海艦隊」不是海軍，但它的根源卻是來自海軍。

上世紀60年代初，印度在中印邊境不斷挑起衝突，侵佔中國領土。1962年，中國發動自衛反擊戰，把印軍打垮，但為防印度再次侵擾，解放軍決定在重點地區之一的班公湖加強防禦力量。

「西海艦隊」源自東海艦隊交通中隊

（當代中國製圖）

班公湖在喀喇崑崙山與岡底斯山之間，湖面海拔4,240米，面積604平方公里（接近半個香港），形狀狹長；東西長約150公里，南北平均寬約4公里。

班公湖東側約三分之二歸中國所有，屬西藏阿里地區日土縣；西則三分之一在印度控制的喀什米爾地區。特殊的地理位置，註定了這湖泊是「熱點」。

要加強在班公湖的防禦，既離不開船艇，更少不了熟悉執行水上任務的官兵。為此，軍方決定把東海艦隊駐舟山群島的一直水上交通中隊，全建制調派到4,000公里外的班公湖。

駐紮高原 「西海艦隊」仍保留海軍傳統

「西海艦隊」規模不大，但卻非常重要。圖為「西海艦隊」駐地。（網上圖片）

自此，這支部隊從海軍變成陸軍，一代一代官兵義無反顧地駐紮在遙遠雪域高原上，駕船艇守衛着這個中國西端湖泊（冬天湖面結冰時用其他巡邏方式）、守衛着神聖領土。

他們被稱為「昆崙水兵」；官兵們則給部隊自取了一個外號叫「西海艦隊」，這外號漸漸地傳開，甚至比它的正式名稱用得更多。

事實上，因為歷史背景，「西海艦隊」保留着一些海軍傳統，例如在重大節日和重要場合，他們會和海軍一樣，在駐地和船艇掛滿旗幟。

「西海艦隊」配928D巡邏艇 時速70公里

「928D」是目前「西海艦隊」的最強巡邏艇，據報比印度的巡邏艇先進很多。（網上圖片）

當然，「西海艦隊」畢竟只是一支水上中隊，規模不可能與三大艦隊相比。據報道，「西海艦隊」目前大約有20多艘船艇，其中包括新型的「928D」高速巡邏艇。

「928D」長13.8米，寬3.92米，有防護裝甲，排水量約20噸，可搭載23名官兵，在3台柴油引擎驅動下最大航速高達38節（時速約70公里），並有導航和通信設備。該艇設有一個遙控武器站，裝備12.7毫米重機槍，艇尾還有兩個機槍架。

對一艘20噸船艇而言，「928D」火力和防護算是上乘了，在班公湖應對來犯者綽綽有餘。

2020年邊境衝突 「西海艦隊」參與行動

2022年中印邊境衝突就發生在班公湖一帶。圖為網上流傳兩軍對峙畫面。（網上圖片）

最後補充幾句，大家留意新聞，或會記得在2020年中，印度又在中印邊境製造事端。

隨後中印雙方部隊一度對峙和爆發肢體衝突，期間解放軍4人壯烈犧牲，印軍死亡人數則高達20人。這次事件，正是發生在公湖及其周邊。

由於涉及機密，當局並沒公布執行任務的具體幡號，但據軍迷分析，以及從流傳的視頻畫面所見，「西海艦隊」的官兵和船艇，肯定參與了軍事行動。

班公湖也稱為班公錯，「錯」在藏語就是湖的意思。據報道，班公湖中國一側是淡水，在印度一側卻是鹹水。（網上圖片）

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