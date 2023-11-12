台灣最快12月引進10萬印度勞工　彭博社：恐激怒北京

撰文：許祺安
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知情高階官員透露，印度政府正與台灣締結更緊密的經貿關係，計劃最快下（12）月可將10萬名勞工送往台灣工作，可望緩解台灣的人力缺口，外媒分析此舉可能觸怒北京當局。

《彭博社》報道，印度與台灣預料最快可能在12月簽署就業流動協議（employment mobility），台灣可望雇用多達10萬名印度人，在工廠、農地及醫院工作

知情人士透露，目前台灣與印度雙方正在研擬對印度移工進行健康檢查的機制，而且相較於新德里當局與其他國家談成的協議，台灣也將提供印度移工等同於台灣人的薪資以及保險政策，以提高吸引力。

雖然印度城市化進程日益加速，大量年青人湧入就業市場，經濟也以每年約7%的速度增長。然而當地工業自動化日益普及，以及外企在印度開設公司仍面臨諸多監管障礙等因素，就業機遇一直跟不上市場需求。圖為印度求職者排隊等待面試。（路透社）

然而，印度與台灣簽署就業協議，可能升高與新德里與北京在地緣政治的緊張情勢，北京反對任何國家與台灣展開官方交流。

印度外交部發言人巴吉（Arindam Bagchi）表示，印度與台灣的就業協議正處於最終磋商階段。台灣勞動部在回覆《彭博社》時，則未具體評論這項協議，只說樂見與能提供勞力的國家合作。

根據資料數據，台灣失業率已降至2000年以來最低水準，仍需要勞工來維持其規模7900億美元的經濟運作。目前為止，印度政府已與日本、法國和英國等13個國家簽署相關協議，且正在與荷蘭、希臘、丹麥與瑞士磋商類似協議。

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