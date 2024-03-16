線上銷售「笑氣」至酒吧、夜店涉逾700萬　重慶3人被捕

重慶市巫溪縣公安局近日破獲一宗非法經營「笑氣」案，案件涉及700餘萬元人民幣，3名疑犯被捕。



案情指，民警去年9月排查出一條非法經營「笑氣」犯罪活動線索，地域跨越河南、江蘇、安徽、重慶等10多個省市。經查實，河南籍疑犯王某夥同其張某、張某某等3人，在未取得危險化學物品經營許可證的情況下，於南樂縣的家中設立廠房，並買入空壓機、灌裝機等機器設備，將其從正規廠家購買的一氧化二氮進行二次分裝，再通過微信、貼吧、推特等線上銷售手段向全國酒吧、夜店等地銷售盈利。

疑犯被捕。（澎湃新聞）

掌握充分證據後，民警在重慶市公安局經偵總隊的指導下，結合「凈網2024」行動，一舉將3人全部抓捕，當場查獲10台分裝「笑氣」的機器設備，50餘個儲存罐，分裝小鋼瓶「笑氣」8000餘隻。目前，王某、張某、張某某等3疑犯，因涉嫌非法經營犯罪，已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

警方提醒，近年來，「笑氣」作為毒品替代品在年輕人中出現濫用趨勢，大量吸入後會對人體產生「致幻」、「神志錯亂」、「譫妄」、「智力、視聽功能障礙」、「肌肉收縮能力降低」等影響，嚴重的會致殘或因缺氧而窒息死亡。民眾若發現吸食、買賣「笑氣」的相關案件線索，應及時向公安機關檢舉報案，公安機關將依法嚴厲打擊。