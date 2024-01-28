三亞警方破涉「笑氣」特大販毒案　拘31人涉案金額逾40萬

海南三亞市公安局吉陽分局，2023年底成功破獲一宗涉「笑氣」特大販毒案件，斬斷一條由遼寧到海南的販毒通道，拘捕31人，繳獲「笑氣」約1000升，涉案金額超過40萬（人民幣，下同）。



2023年4月，三亞市公安局吉陽分局禁毒大隊民警在工作中發現一條涉毒線索，三亞市區內出現一販賣「笑氣」的販毒團夥。吉陽分局成立專案組調查，發現該團夥長期往返三亞和遼寧瀋陽，初步判斷該團夥在瀋陽設有據點，隨即趕赴瀋陽偵查。

專案組民警發現，該團夥從寧夏、廣東等地購買大量「笑氣」，多次運往海南三亞銷售。經深入偵查，民警基本掌握該團夥的組織架構、交易模式、人員結構及販毒規律等情況。

經過幾個月的跟蹤偵查和調查取證，專案組得悉該團夥上線正安排將一批「笑氣」運往三亞販賣。2023年7月26日，專案組展開收網行動，在三亞某小區拘捕5名疑犯，以及20名吸食「笑氣」的人員，並在小區倉庫內繳獲「笑氣」53瓶，約1000升，凈重353.94公斤。

專案組民警再趕赴遼寧行動，2023年7月29日，民警聯合瀋陽警方再拘捕5名疑犯；10月18日，專案組民警又在哈爾濱拘捕最後一名在逃疑犯。目前，涉案11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，另有20名違法人員被行政拘留。