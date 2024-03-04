外省遊客深圳酒店吸笑氣　落單跑腿送23KM外丟棄　外賣員舉報獲獎

近日，深圳一名外賣員檢舉某酒店內有人涉嫌吸食「笑氣」，接獲報警後，警方趕往現場查獲兩名外省遊客非法使用危險物質「笑氣」。為褒獎外賣員積極參與禁毒工作，警方獎勵其2000元人民幣。



外賣員因舉報有人吸食「笑氣」被獎勵2000元人民幣。

這名外賣員稱，他接到了一個「跑腿」單，地點是從某酒店到某垃圾處理站，但他到達酒店取貨時發現，貨品竟是一個個的壓力氣瓶。

外賣員稱，「裏面的物品很像我在培訓中看見過的笑氣瓶，對方說最好找一個偏僻的、沒監控的地方把它丟掉。我感覺這事不正常。」據外賣員提供的訂單信息，下單者要將這些笑氣瓶從某酒店送至23公里以外的阿婆山垃圾場處理站丟棄。

事後，外賣平台授予該外賣員「先鋒騎手」的稱號和現金獎勵，以表彰他弘揚社會正氣的行為。

「笑氣」，實為一氧化二氮，是一種無色有甜味的氣體，屬於危險化學品。它常被用作食品添加劑，如用於發泡奶油，因此又被稱作「奶油氣彈」，同時它也是一種醫用麻醉劑。「笑氣」易出現在酒吧、KTV等娛樂場所，被部份吸毒人員當作毒品替代品。

「笑氣」有成癮性和危害性，導致人面目肌肉失控，形成詭異癡呆的笑容。吸食「笑氣」後，人體血氧飽和度會迅速下降，出現頭暈、胸悶、肢體不受控制等症狀。且由於快感持續時間短，吸食者經常會反覆吸入，進一步增加缺氧窒息的風險。