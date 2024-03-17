1人當官全家發財　中紀委發文起底清遠女官鄭小燕　8名親屬皆被查

2023年8月，廣東省清遠市清新區委原書記鄭小燕被開除黨籍、開除公職。2024年1月，鄭小燕因犯受賄罪被判處有期徒刑十三年，並處罰金人民幣300萬元；查封、凍結在案的股權、房產、車位等及其退繳的違法所得被依法予以沒收；其余違法所得及其收益，依法繼續追繳。

3月16日，中央紀委國家監委網站刊文《深度關注 | 管好身邊人》起底鄭小燕，曝光其利用職務之便收受巨額財物4428萬餘元，還為家人謀取利益，導致夫妻同日留置、姐弟先後落網的結局。



文章指，2008年至2019年，鄭小燕利用職務便利，在土地開發、征地拆遷、建設用地指標調配、政府工程項目承攬、工程款撥付等方面為他人謀取利益，直接或通過親屬非法收受巨額財物共計折合人民幣4428萬余元。

作為領導幹部，鄭小燕不僅沒有嚴格約束親屬，反而當起了家族「生意」的操盤手，如今苦果自嘗。

廣東省清遠市清新區委會秘書鄭小燕，因貪污受賄涉及親屬人數多遭查。（網絡資源圖）

國內有「中間人」，國外有贓款「保管員」

2003年1月，鄭小燕前往清新縣（清新縣於2012年改縣為區）任職，其後便處心積慮為自己和親屬謀取利益。國內有「中間人」「代理人」，國外有贓款「保管員」，在鄭小燕的「操盤」下，她的丈夫、弟弟、妹妹、女婿，甚至丈夫的妹夫、弟弟的連襟等多人牽涉其中。

「別人是『夫唱婦隨』，她家是『妻腐夫貴』。」清遠市紀委監委相關負責同志說。2006年，鄭小燕指使當時47歲的丈夫陳某提前退休，充當「大堂經理」。每當社會老板有所請托，鄭小燕不置可否，暗示對方「有空找陳某喝茶」；有工程項目即將開標，鄭小燕便與陳某商量給哪位老板承接，讓陳某出面對接、洽談「好處費」。

鄭小燕對親屬同樣有安排。她指使弟弟鄭某夫婦雙雙辭去公職，成為清新有名的政府工程「二道販子」。她還安排已移民加拿大的妹妹代為接收、保管巨額賄賂，僅兩筆賄賂款總額就逾2000萬元。為了逃避組織調查，鄭小燕甚至強令其十幾年間滯留國外。

2008年8月，鄭小燕升任清新縣縣長後，一些旁系親屬也被吸納進鄭家腐敗圈。在其幫助下，黃某（陳某的妹夫）、歐某（鄭某的連襟）承接了數億元政府工程項目，鄭家從中獲利數千萬元。鄭小燕的女婿及其親屬，在清新涉足房地產等多個領域，背後全靠鄭小燕。

「有時是鄭小燕幫我向相關部門領導打招呼，有時是我在她的默許下，利用其職務影響力找領導打招呼……」黃某6年里承接了12項政府工程，對鄭小燕很是「忠心」，除了為其買商鋪、搞裝修，還代為保管贓款300余萬元，「供其隨時支配使用」。

鄭小燕主要按親疏程度確定好處費比例。對親弟弟鄭某，她分文不取；對沒有血緣關系的人，幫忙可以，該收的錢「分文不能少」，如黃某需按利潤的40%支付好處費，歐某則要將利潤的75%分給鄭家。

2013年至2019年間，鄭家承擔了清新區大部分政府工程項目，其他經營者如果沒有向鄭小燕行賄，很難順利承攬項目，當地營商環境遭到嚴重破壞。

廣東省清遠市清新區委會秘書鄭小燕，貪污受賄涉及親屬眾多被查。（網絡資料圖）

夫妻、姐弟等親屬同日被查

2019年，鄭小燕被調離清新區，相關信訪舉報持續不斷。2022年，清遠市紀委監委對鄭小燕相關問題線索開展全面初核。2023年2月6日，清遠市紀委監委對鄭小燕立案審查調查，並先後對鄭小燕及陳某、鄭某、黃某等采取留置措施。

「夫妻同日留置、姐弟先後落網、親屬一起被查，鄭小燕案呈現出裙帶風嚴重、權力滲透深、貪腐時間長和共謀型腐敗四大特點。」清遠市紀委監委專案組負責同志指出，除鄭小燕外，該案還涉及其8名親屬，其中，被立案4人、留置3人、移送司法機關1人。

鄭小燕通過在住建規劃、國土、水利、交通等關鍵部門、重要崗位安插「自己人」，利用親屬充當代理人和「白手套」，大肆壟斷市政道路、水利、學校、綠化等各個領域工程，深度介入項目立項、招投標、工程建設及款項撥付等全過程。

鄭小燕還在項目運行的各個環節為親屬「出謀劃策」。以分贓規則為例，鄭小燕深諳工程潛規則，指導弟弟將合作條件從工程「利潤30%」改為「工程款10%」，這個「細微」的改動，讓鄭某多拿了數百萬元好處費。再以合作模式為例，利潤豐厚、工期短的項目，一般由鄭家內部消化。部分工期長、資質要求高的項目，為避免「吃相難看」，鄭小燕也會安排弟弟和中標企業「合作」，但鄭某實際上分文不出，只需「傳話」「遞條子」便可輕松獲利。

辦案人員分析稱，事實表明，縣區「一把手」主政一方、掌管一域，容易成為不法分子拉攏、「圍獵」的重點對象，而上級監督太遠、同級監督太軟等監督「空白」，對「一把手」權力監督制約的整體效能弱化，也容易導致「一把手」權力出軌越界。在懺悔書中，鄭小燕也悔恨表示：「家風家教絕不是小事，管好身邊人是大事！」