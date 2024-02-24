球壇近年風波不斷　中國足協紀委書記：堅決防範打擊假賭黑

中國球壇近年風波不斷，在周六（24日）於上海召開的2024中超聯賽賽前工作會議上，中國足協執委、紀委書記柳屹做了題為《堅持從嚴從實整治 重塑誠信聯賽品牌》的賽風賽紀宣講，強調全體足球從業者要吸取教訓，堅決防範打擊假賭黑。



柳屹強調，2024年中超聯賽即將啟動，全體足球從業者要從足球領域發生的系列案件中深刻汲取教訓，以案為鑒、以案促改，持續鞏固夯實全國足球領域教育整頓工作成果，堅決防範打擊假賭黑，走好中國足球新長征。

在新一季，中國足協將切實加強黨對足球工作的領導，堅決貫徹落實習近平總書記對足球工作的重要批示指示精神，加強職業聯賽監管，強化賽風賽紀治理，刀刃向內，做好職業足球行業內的自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高。中國足協和中足聯籌備組都面向社會公布了信訪舉報郵箱，接受各界監督。

中超各球會總經理、領隊，中超各賽區秘書長等參加了會議，作為賽風賽紀第一責任人，各球會總經理代表球會簽署《中國足球協會職業聯賽賽風賽紀自律承諾書》，參賽球隊官員和隊員均由本人親自簽署。會議現場，16位球會總經理代表依次上台遞交了承諾書，承諾新賽季不參與組織包括行賄、受賄、操縱比賽、虛假比賽、罷賽、棄賽，及向媒體散布不負責任言論等。

官方日前推出體育反貪腐專題片，包括中國國家男子足球隊原主教練李鐵的懺悔鏡頭：