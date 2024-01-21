東莞市紀委原書記甄瑞潮被查　曾與「性都」大後台共事5年

1月19日，據廣東省紀委監委消息，廣東省東莞市委原常委、市紀委原書記甄瑞潮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

值得注意的是，1955年出生的甄瑞潮已近69歲，其2006年12月至2011年12月曾擔任東莞市委常委、市紀委書記期間，當時市委「一把手」劉志庚已在2016年被查，並已被判處無期徒刑。



公開資料顯示，甄瑞潮是廣東台山人，早年在空軍任職，1996年轉業後任廣東省紀委正處級紀檢監察員，1998年12月起任廣東省紀委辦公廳副主任，2001年1月起任廣東省省會副秘書長，2002年5月起，任廣東省紀委黨風廉政建設室副廳長。2006年12月，甄瑞潮來到東莞任東莞市委常委、市紀委書記，直至2011年12月。

2006年12月，甄瑞潮到東莞任東莞市委常委、市紀委書記，直至2011年12月，期間曾與「性都」大後台劉志庚共事。（資源圖）

曾與「性都」大後台劉志庚共事

在甄瑞潮擔任市紀委書記期間（2006年3月至2011年11月），當時的東莞市委書記是劉志庚。據此前報道，劉志庚於2004-2011年出任東莞市委副書記及市委書記，其領導任內，東莞色情事業如雨後春筍，明目張膽開門做生意，「性都」大名亦不脛而走。當時，巡視組根據所得舉報資料，認定劉志庚為「性都」大後台。2014年，東莞執行「掃黃」運動，目標不只為清滌歪風，也為調查劉志庚的「保護傘」角色，搜證調查。

延伸閱讀：疑為東莞「性都」大後台 廣東副省長劉志庚落馬

廣東省副省長劉志庚疑為東莞「性都」大後台，正遭中紀委立案調查。（網上圖片）

2016年2月，已官至廣東省副省長的劉志庚涉嫌嚴重違紀，接受組織調查。2017年5月31日，南寧鐵路運輸中級法院公開宣判劉志庚受賄一案，劉志庚被指直接或透過特定關係人非法收受相關單位和個人給予的財物共計折合人民幣9817萬餘元，劉志庚被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

2011年12月，甄瑞潮卸任東莞市紀委書記，任東莞市委常委、市委組織部部長，市委黨校校長、市行政學院院長等職。2015年，其調整為正廳級，同時任東莞市人大常委會常務副主任，2015年2月同時任東莞市人大常委會黨組副書記。2015年4月起，甄瑞潮卸任其他職務，繼續任東莞市人大常委會黨組副書記、常務副主任。

同日3省3名紀委原幹部被通報處理

1月19日，甄瑞潮被宣接受審查調查的同日，還有3省3名紀委監委原幹部被通報接受處理。

四川省紀委監委原二級巡視員於勝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。

山東省紀委監委對省委第十三巡視組原組長岳德川嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，岳德川被開除黨籍。

山西省紀委監委對山西省紀委監委駐省民政廳紀檢監察組原組長、省民政廳原黨組成員賈慕權嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，賈慕權被依法「雙開」。