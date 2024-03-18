「亞洲旗艦」MSC榮耀號內地首航！　6月將在深圳開啟夏季航季

3月16日下午5時35分，MSC地中海郵輪旗下「亞洲旗艦」MSC榮耀號（MSC Bellissima）在上海吳淞口國際郵輪港正式離泊，開啟中國大陸地區母港首航，MSC地中海郵輪就此成為疫情後首個從中國大陸母港啟航的國際郵輪品牌。



國際郵輪看好華南市場，6月將在深圳蛇口母港開啟夏季航季

記者瞭解到，16日開啟的春季航季共計9個航程，分別為5天4晚、6天5晚，將帶領遊客前往濟州、福岡、鹿兒島、佐世保等熱門郵輪目的地，深入感受周邊國家及城市風貌。在此之後，MSC榮耀號將於6月29日在深圳蛇口母港開啟夏季航季，並於7月31作為MSC地中海郵輪旗下的「傳奇」級郵輪，MSC榮耀號於2019年下水，其最大載客量為5686人，總登記噸位達17.2萬噸，共配備2217間艙房，為2024年亞洲噸位最大的大型豪華郵輪。

「自2006年起與中國消費者結緣，中國一直是MSC地中海郵輪重要的戰略市場。」MSC地中海郵輪首席執行官Gianni Onorato先生在首航儀式上表示，MSC榮耀號中國大陸地區首航是2024年中國市場部署的重要一步，標誌著中國地區業務的全面重啟，此率先之舉源於對中國市場充滿信心，以及對中國經濟復蘇的信心。

「亞洲旗艦」MSC榮耀號內地首航。（羊城晚報）

「早在2019年，我們就宣佈計畫將MSC榮耀號部署到中國，如今終於不負期待，實現了與中國消費者的五年之約。」MSC地中海郵輪中國區總裁黃瑞玲女士表示，已為MSC榮耀號的中國大陸首航做好充分準備，將以全新升級的硬體及軟體設施，帶來專為中國市場升級的高品質奢華郵輪度假產品，同時還將精心策劃一系列獨具特色的跨界海上專案。

黃瑞玲在接受採訪時表示，遊客對出行品質的需求進一步提升，套房、遊艇會貴賓房相比內艙房更加搶手；更多年輕遊客開始選擇郵輪，郵輪度假理念正逐漸被中國的年輕人接受。

郵輪內舉辦音樂派對。（羊城晚報）

黃瑞玲特別對羊城晚報全媒體記者說道：「我們非常看好華南的郵輪市場，華南對於我們而言非常重要。MSC榮耀號今年夏季在深圳母港的運營航次受到了廣泛歡迎，廣州和深圳的很多本地客人已經在購買船票，很多企業團也已經預訂，包括深圳到香港兩晚的短航線也特別受歡迎。」