首艘國產大郵輪商業首航完成　遊客讚體驗：活動豐富，服務熱情

據上海廣播電台微信公號「話匣子」，今日（7日）早晨7時，國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」在完成為期7天6晚的商業首航後順利凱旋，停泊上海吳淞口國際郵輪港。



參與本次航程的70歲鐘阿姨表示，她本次和40多位老同事一起報團參加了「愛達·魔都號」首航，還在船上給15名同齡的團隊成員一起過了生日。

郵輪內部。（微信公號話匣子）

鐘阿姨介紹，一天的日程內，他們上午在愛達廣場拍集體照，中午在宮廷餐廳吃生日蛋糕，下午唱卡拉OK，晚上再去大都會劇院看戲，「我們每天房間裏都能收到一張日報，船上有哪些活動、在哪裏舉行，都寫得一清二楚，很方便。」

在分發至客房的「愛達·魔都號日報」，有郵輪詳細的每日活動安排。如每晚在大都會劇院上演的魔術、相聲、歌舞秀等精彩節目，還有啤酒節、摩登派對、尋寶挑戰等活動。

談到郵輪之旅的體驗感受時，遊客王女士表示每日活動都安排得很豐富，「本以為海上會有些無聊，結果感覺時間過得太快了！」遊客崔女士表示，服務員們都很熱情，「盡管不是每個人都會說中文，但他們看到我們都會面帶微笑打招呼。」

據了解，本次「愛達·魔都號」商業首航共搭載3000多名遊客。郵輪上總共有近1300名船員和工作人員，來自30多個國家和地區，其中近80%是外籍員工。首航期間，郵輪到訪了韓國濟州、日本長崎和福岡。首航結束後，「愛達·魔都號」將開啟常態化運營。