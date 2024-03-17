中國工程院院士、著名骨科專家田偉被查　成醫療反腐標誌性案件

撰文：鄭寧
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據內媒《經濟觀察網》報道，中國工程院院士、積水潭醫院原院長田偉，於2024年3月12日左右，因涉嫌貪腐，被帶走調查，成為中國醫療反腐領域「標志性的案件」。

田偉，1959年2月5日出生於北京。1978年至1983年，就讀於北京醫學院（現北京大學醫學部）醫療系臨床醫學專業，獲學士學位，畢業後進入北京積水潭醫院工作，任矯形骨科住院醫師。

1989年至1994年，田偉前往日本留學，就讀於日本國立弘前大學骨外科專業，獲博士學位。隨後在弘前大學醫學部整形外科從事博士後研究。

1995年，田偉回國，在積水潭醫院任矯形骨科副院長；後又任脊柱外科副院長。2003年，田偉任北京積水潭醫院院長，直至2020年8月卸任。2018年，田偉當選為法國國家醫學科學院外籍院士。2019年11月，當選為中國工程院院士。

中國工程院院士、北京積水潭醫院原院長田偉被查。（資源圖）

積水潭醫院以骨科見長，其骨科專業常年排名全國第一。且多位醫療行業人士透露，田偉在骨科領域影響力巨大，是這一細分學科中最著名的專家之一。

接近案件調查的人士亦表示，在春節之前，紀委監察部門曾對是否要帶走調查田偉進行過評估，「最終還是決定抓了他」。該人士稱，田偉被調查一事，是中國醫療反腐領域「標志性的案件」。

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