深圳原副市長黃敏被查　深圳官場持續震盪

深圳官場持續震盪，最新一例是深圳原副市長黃敏。3月14日，廣東深圳市委常委黃敏被免副市長職務三個多月後，廣東省紀委監委公布黃敏涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，黃敏今年61歲，仕途未出深圳，長期在深圳交通系統工作，先後在深圳市交通局、深圳市交通運輸委員會任職。2015年，黃敏離開工作28年的交通系統，轉任深圳寶安區委書記。兩年後進入市政府領導班子，升任深圳副市長。2020年，進入深圳市委常委，並出任深圳前海深港現代服務業合作區管理局局長，中國（廣東）自由貿易試驗區前海蛇口片區管理委員會黨組書記、主任。2021年6月，黃敏被明確為深圳市常務副市長。次年5月深圳市政府網站公布市政府領導班子分工，黃敏任深圳市委常委、市政府常務副市長、黨組副書記，排在六名副市長之首。

在常務副市長任上，黃敏負責發展改革、財政、城市規劃、自然資源、城市更新、土地整備、應急管理、消防救援、稅務、統計、城市管理、綜合執法、鄉村振興、協作交流工作。據《深圳特區報》報道，深圳市人大常委會2023年11月29日召開會議，免去黃敏深圳市副市長職務。僅僅三個多月後，官方公布其涉嫌嚴重違紀違法被查的消息。

中國經濟：圖為2023年8月25日，前海深港現代服務業合作區的入口。（Reuters）

值得一提的是，黃敏曾與已經落馬的深圳原市長陳如桂共事。2017年陳如桂從中山市委書記任上調任深圳市代市長、後任市長，躋身副省級。也是在同一年，黃敏進入市政府領導班子。2021年4月，陳如桂轉任廣東省人大常委會黨組成員，並於次年1月當選廣東省人大常委會副主任，同年6月1日落馬，12月被「雙開」。官方通報稱，陳如桂處心積慮對抗組織審查，違規收受禮金，踐踏紀法底線，與不法商人沆瀣一氣，大搞政商勾連，幕後收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、項目推進等方面牟利，被控受賄金額達1.08億餘元。

黃敏今次被查之前，其長期任職的交通系統曾因「北極鯰魚」炫富風波引發輿論關注。捲入輿論風波的，是已經退休16年的深圳市原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜。2023年10月，深圳紀委通報了對鍾庚賜的處罰決定。

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十八大至今，深圳官場震盪接續不斷。據統計，十八大至2014年底，31個省份立案調查的廳局級及以下官員656人中，廣東官員以48人居於首位，涉案領域集中在交通系統、國企領域、礦產資源領域、國土資源系統，內地媒體曾以「塌方式腐敗」險情預警。被點名的落馬官員包括深圳市委常委、政法委書記蔣尊玉，深圳市原副市長梁道行，深圳市政協原副主席黃志光。此外還有深圳市公安局消防監督管理局副局長劉躍紅。

2016年3月，深圳市原副市長陳應春墜樓亡，在墜樓前陳應春已提前退休一年。陳應春仕途主要圍繞深圳展開，1982年35歲的陳應春進入深圳市政府辦公廳財貿處，此後未曾離開深圳官場。2003年3月，深圳市三屆人大常委會第二十三次會議決定任命陳應春擔任深圳副市長，黨組成員，主要分管金融、經貿領域工作。2015年6月2日深圳市第六屆人大一次會議上，深圳市人大代表選出了新一屆市政府領導班子，深圳市副市長陳應春與呂鋭鋒、唐傑同時退出領導班子。當時陳應春58歲，並未達到退休年齡。有消息稱，陳應春墜樓前，相關部門已經對其展開調查。

深圳市前副市長陳應春墮樓身亡，原因未明。（網上圖片）

2023年4月，深圳市人民政府原副秘書長盛斌（已退休）墜樓亡。這也是繼陳應春墮樓身亡之後，深圳又一官員墮樓。巧合的是，盛斌與陳應春在仕途上有過交集，盛斌擔任深圳市副秘書長期間，當時對應的正是分管財政金融的時任副市長陳應春。盛斌曾任深圳寶安區委辦公室副主任、寶安區區長助理、寶安區國有資產管理委員會副主任、深圳市投資管理公司副總裁、黨委委員，2001年2月起擔任深圳市經濟發展局局長、黨組書記。2010年，盛斌從深圳市人大常委會經濟工作委員會主任調任市政府副秘書長(正局級)。2015年，深圳市人民政府官網的一則人事任免通知顯示，經深圳市人民政府2014年11月27日研究決定：盛斌辦理提前退休手續。

從「塌方式腐敗」險情預警到接續墜樓，再到今次黃敏被查，暴露出深圳官場積弊已久。4月4日深圳市委公布了2022年4月5日至4月29日廣東省委第十巡視組對深圳市開展的專項巡視情況，該通報中提到四個方面的問題：其一是落實黨中央重大決策部署不夠到位；其二是落實巡視整改主體責任不夠到位，管黨治黨存在薄弱環節；其三是紀檢監察機關落實監督責任不夠嚴實，推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭不夠有力；其四是組織部門推進巡視整改不夠深入，基層黨組織建設和選人用人工作存在不足。

過去深圳是改革開放的先行先試者，現在深圳是社會主義先行示範區，深圳能否承擔起這一歷史使命，並在推進粵港澳大灣區建設牽引全面深化改革開放上取得新突破，考驗着深圳的官員，當然，選人用人是第一步。