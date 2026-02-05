各國違禁品規定｜台灣帶1物隨時罰過百萬港元！禁攜花生+出奇蛋?

旅行禁忌｜禁止入境物品｜別以為只有武器、危險藥物、瀕危物種等違禁品才不能帶上機或被拒入境，香港與海外有些看似人畜無害的物品，也被列為違禁品！《香港01》「好食玩飛」記者盤點了6大地區或國家的罕見違禁品予大家參考，以免外遊時不慎中伏！例如在台灣，只要帶錯1物最高可開罰500萬台幣；甚至看似平凡的花生竟也暗藏申報陷阱？更有國家嚴禁出奇蛋入境，違者甚至會被沒收罰款。即看下文啦！



6個地區罕見違禁品規定

受進出口管制物品【1】台灣 —— 肉類、蔬果、花生禁攜入境？帶錯1物隨時罰巨款！

自2026年2月1日起，台灣放寬入境旅客攜帶加熱煙的部分規定，年滿20歲的旅客每人可攜帶限量200支加熱煙支免稅入境，但必須注意，新規嚴格限定僅能攜帶在台灣免稅店購買的指定加熱煙產品（包括加熱煙機等配件），若攜帶在外地購買的加熱煙支和加熱煙機入境，最高恐面臨新台幣500萬元（約港幣124萬）的巨額罰款。

年滿20歲的旅客每人可攜帶限量200支加熱煙支免稅入境。

除加熱煙禁止攜帶外，台灣對食品類以及動物毛皮、骨頭也有嚴格的入境要求。據台灣農業部動整物防疫檢疫署指引，所有禽畜肉類，包括豬、牛、羊、鹿等偶蹄類；馬、驢等單蹄類；雞、鴨、鵝等禽類，其加工品（如豬肉乾、牛肉乾）、內藏、血液、未全熟的雞蛋、鮮奶，以及未加工的骨骼、角、毛皮、羽毛均不可入境。

未經加工或具有發芽能力的生鮮，包括植株類如多肉植物；人參、蓮藕、番薯等根莖類；竹荀、椰菜、芥菜；鮮花、番茄、黃瓜等花果類；蔥、薑、蒜等未研磨香料種子；未煮熟之帶殼花生、黃豆等豆類種子；奇亞子、亞麻子等種子，同屬違禁品。

還有一些一般人不容易警覺的類別，如新鮮菇類、有機肥料、土壤、木材、活體昆蟲以及栽培介質（指土壤、泥炭土及其他天然或人工的栽培物料），同樣需注意！

若帶備了上述物品入境而未有申報，將會被處罰最高台幣100萬元（約港幣23萬元）的罰款，而加熱煙的罰款更高達台幣500萬元（約港幣110萬），並沒收、或銷毀、退運該等煙品。

受進出口管制物品【2】韓國 —— 1類藥禁攜！勿帶肉乾、肉鬆、臘腸

在韓國法律中，巴比妥類屬於受管制的毒品成分，而日本熱賣產品EVE止痛藥則含有具有鎮靜作用的丙烯異丙乙酸尿。若攜帶入境會被海關扣押並留下違規紀錄；但攜帶數量較大的話，則有可能面臨刑事調查。EVE系列中只有「Three Shot」不含上述成分，只有這款才能入境韓國。

除了禁攜EVE止痛藥外，韓國海關對肉製品的打擊力度非常強硬，主要是為了防範非洲豬瘟及禽流感。無論是肉乾、肉鬆、臘腸，甚至是含有肉塊的即食麵，通通禁止入境！首次違規罰款為500萬韓圜（約$2.8萬港元），最高罰款可達1,000萬韓圜（約$5.6萬港元）。

受進出口管制物品【3】新加坡 —— 攜帶刊物、電子遊戲、CD入境要申報

新加坡除了不可攜帶香口膠、口嚼煙草及仿製煙草產品（如電子煙）之外，另外有一點需注意，新加坡海關亦將報紙、書籍、雜誌、電子遊戲、CD列為管制性物品，而沒有進口許可證或授權的受管制物品，都不能帶入新加坡。

電子遊戲未經申報前，不能帶入新加坡。（資料圖片）

根據新加坡移民及關卡局規定，未得到許可而帶有上述受管制物品的旅客，需要經「紅色通道」入境。當局會將相關物品轉交給相關機構批准。在相關機構批准後，旅客可取回相關物品，但需繳付倉庫押金（Warehouse Deposit Receipt）。

報紙、書籍等刊物未經申報前，不能帶入新加坡（資料圖片）

受進出口管制物品【4】澳洲＆新西蘭 —— 1物開封即沒收！鞋底都要檢查！

澳洲以及紐西蘭擁有全球最嚴苛的生物安全檢疫標準，對任何動植物產品幾乎採取「0容忍」態度！為了保護當地生態，旅客在行李準備上必須極其謹慎！無論是否為真空包裝，所有肉類，例如臘腸、肉乾、含肉泡麵等；所有蛋類，例如皮蛋、鹹蛋、蛋粉等及未經高溫消毒的芝士一律禁帶！

除了肉類和蛋奶製品，蜂產品與中藥材包含蜂蜜、蜂王漿、花粉、蜂巢在內的所有蜂蜜製品，均不得入境！中藥方面，燕窩、鹿角及鹿茸等珍貴藥材亦屬違禁品。新鮮蔬果、種子、植物根莖及土壤也是絕對禁止攜帶。

若登山鞋、露營帳篷等裝備沾有泥土，必須誠實申報接受檢查！至於，新西蘭也有特殊規定，當攜帶嬰兒奶粉入境新西蘭時，必須保持原廠封裝狀態，若已開封或非原裝罐則會被沒收！

受進出口管制物品【5】冰島 —— 釣魚裝備入境前要消毒

根據冰島稅務和海關總署的指引，在冰島境外使用過的釣魚裝備（包括手套、靴子和涉水鞋等），要先被消毒，並附有由當地授權的獸醫官員簽發之消毒證書，方能夠入境。如果裝備持有人未能出示消毒證書，則要在抵達冰島時交由政府部門消毒，並繳交消毒費。

冰島禁止未經消毒的釣魚裝備入境（資料圖片）

受進出口管制物品【6】美國 —— 禁止Kinder出奇蛋進口

不少人以為「健達出奇蛋」（Kinder Surprise）已停產，但其實在其他地方，如意大利、澳洲等仍可找到它的蹤跡，有些香港零食小店也有引入出售。

雖然「健達出奇蛋」曾是不少港人的童年回憶，然而，在美國卻屬禁止進口物品。因「健達出奇蛋」的玩具因不屬食物，亦沒有任何營養，未能符合美國相關法例中條款：「甜食不可以完全包含住非營養成分的物質，除非該非營養物質對甜食本身具有實際用途，且不會使產品成為有害或威脅到生命安全」，因此也不能出售。

健達出奇蛋（圖片來源：Unsplash@Dima Solomin）

根據美國媒體《FEE Stories》的報道，兩名西雅圖男子在2012年6月到訪加拿大溫哥華後駕車返回美國期間，被關口官員在他們的車裡查獲6隻健達出奇蛋 。肇事2人隨即被官員拘留了2小時，並被告知他們可能會面臨每隻蛋2,500美元（約$1.9萬港元）罰款。

