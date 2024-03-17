河北13歲學生疑遭3同學殺害　官方：疑犯全被捕　將懲處犯罪行為

河北邯鄲市肥鄉區13歲的中一學生王子耀長期遭受皆未滿14歲的3名同班同學霸凌，並於3月10日疑被3人殺害，其遺體翌日在北高鎮張莊村一處蔬菜大棚內被發現，事件引發全國極大關注。



河北邯鄲市肥鄉區聯合工作組在17日（周日）發布通報稱，涉案疑犯已被全部拘捕，現已依法採取刑事強制措施。司法機關將對犯罪行為依法予以懲處。



河北邯鄲市肥鄉區聯合工作組指，案件發生以來，相關部門全力做好受害人家屬安撫和善後工作，各方面工作正有序進行。

該案涉及未成年人，為保護受害人隱私，請大家不信謠、不傳謠，避免對其家屬造成進一步傷害。

據早前報道，王子耀父親王先生表示，其子就讀於邯鄲市肥鄉區某中學，3月10日下午1時許告知祖母有同學約他出去玩，老人家當時沒有多想，就讓他外出。當日下午近2時，祖父曾致電孫兒詢問是否需要為其留門，他仍有接聽，但下午5時再致電時，其手機處於關機狀態，家人見狀便立即尋人，一直至晚上10時許未果，於是報警。

警方翻查閉路電視紀錄後，發現與王子耀同行的還有另外3名男同學。3月11日凌晨2時，警方與村書記上門詢問該3名學生，但3人均表示沒有見過王子耀。

王先生稱，經翻查微信記錄，發現兒子微信曾向涉事的其中一名學生轉帳幾百元人民幣，他立即通知警方。在閉路電視紀錄和轉帳記錄的證據下，3名學生才坦白王子耀被埋在北營村南的廢棄蔬菜大棚內。

王先生怒斥，3名學生竟能如此心狠手辣，不僅涉嫌殺害自己的兒子，還將遺體掩埋，毀屍滅跡，「他舅舅在現場看孩子遺體時發現，孩子的臉被鐵鍬鏟得面目全非」。