河北13歲初中生遭霸凌殺害　3同學被刑拘1人住所離埋屍點僅百米

河北邯鄲市肥鄉區初中學生王子耀長期遭受3名同班同學霸凌，並於3月10日被3人殺害，其遺體翌日在北高鎮張莊村一處蔬菜大棚內被發現。目前，3名疑犯已被刑事拘留，他們皆未滿14歲。《新京報》報道指，埋屍地距離其中一名疑犯的家不過100米，疑犯們與死者均為留守兒童。對於疑兇，死者家屬希望嚴懲；法律學者則認為，案件能否經過最高檢核準追訴，是3人能否負刑事責任的關鍵。



據早前報道，王子耀父親王先生表示，其子就讀於邯鄲市肥鄉區某中學，3月10日下午1時許告知祖母有同學約他出去玩，老人家當時沒有多想，就讓他外出。當日下午近2時，祖父曾致電孫兒詢問是否需要為其留門，他仍有接聽，但下午5時再致電時，其手機處於關機狀態，家人見狀便立即尋人，一直至晚上10時許未果，於是報警。

警方翻查閉路電視紀錄後，發現與王子耀同行的還有另外3名男同學。3月11日凌晨2時，警方與村書記上門詢問該3名學生，但3人均表示沒有見過他。王先生稱，經翻查微信記錄，發現兒子微信曾向涉事的其中一名學生轉帳幾百元，他立即通知警方。在閉路電視紀錄和轉賬記錄的證據下，3名學生才坦白小光被埋在北營村南的廢棄蔬菜大棚內。

《新京報》報道指，王子耀父母離異，父親在外地打工，屬留守兒童，跟祖父母一起生活。在家人印象中，他是一個穩當、老實的男孩，幾乎一直生活在家人的視線內，父親形容他性格有點軟、偏內向，在村裏遇到長輩，一般不會主動喊人。不過在姑姑眼中，王子耀也有活潑的一面，二人常用電話聊天，在飯桌上，至會懂事地給姑父倒酒，和商場的導購交流、付錢時也都大大方方。

3月11日，王家收到肥鄉區公安局的立案告知書，案由是「故意殺人」。15日，警方透露，張某等三人因涉嫌故意殺人，已被刑事拘留，他們均已滿十二周歲、未滿十四周歲。目前該案由邯鄲市公安局刑偵支隊、肥鄉區公安局聯合偵辦，三人的行兇原因仍在調查中。

王家收到肥鄉區公安局的立案告知書，案由是「故意殺人」。（新京報）

而在案發現場可見，蔬菜大棚內雜草叢生，曾經埋着少年的坑長約1米，寬約60厘米，已被填平。東、西、南三面被麥田地包圍，北面緊鄰村民家。值得一提的是，疑兇張某的家，就在離大棚約100米遠的地方。案發後，有村民見到了從外地趕回來的張某父母，張某親戚表示，平時看孩子也很穩當，沒想到他能有這麽大膽。

另一疑兇馬某的爺爺則憶述，3月11日周一當日，孫子和平時一樣收拾接下來一周的住校用品，沒什麽異常，直到下午2時，他接到班主任的電話稱孩子被警察帶走了。

據《中華人民共和國刑法》，已滿十二周歲、不滿十四周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核準追訴的，應當負刑事責任。北京師範大學法學院副教授蘇明月表示，根據2021年3月1日起施行的《中華人民共和國刑法修正案十一》，只有經過最高檢核準追訴，案件才能進入刑事司法程序，由法院經過審判定罪量刑。由於未成年人不適用死刑，如果構成重罪且情節極其惡劣，最高可被判處無期徒刑，送入未成年人管教所（相當於未成年人監獄）服刑。

然而，如果最高檢沒有核準追訴，案件就要退回到行政系統，依《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》規定進行專門矯治教育，送到專門學校，設置專門場所，進行閉環管理。