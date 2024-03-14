河北初中男生慘遭3名同學霸凌殺害　家屬：臉被鐵鍬鏟得面目全非

網傳河北邯鄲市肥鄉區一初中學生，長期遭受3名同班同學霸凌，並於3月10日被3人殺害。

3月13日，肥鄉區張莊村委會書記證實事件，目前3名嫌疑人已被拘捕。



網傳消息稱，邯鄲市肥鄉區3名初中生長期霸凌同班同學小光（化名），並於3月10日下午5時許將其殺害，將屍體掩埋在北營村南側的廢棄蔬菜大棚內。

《新黃河》報道，死者父親王先生表示，小光今年13歲，就讀於邯鄲市肥鄉區某中學。3月10日下午1時許，小光告知祖母有同學約他出去玩，老人家當時沒有多想，就讓小光外出。

當日下午近2時，祖父曾致電小光詢問是否需要為其留門，他仍有接聽，但下午5時再致電時，小光手機處於關機狀態，家人見狀便立即尋人，一直至晚上10時許未果，於是報警。

警方翻查閉路電視紀錄後，發現與小光同行的還有另外3名男同學。3月11日凌晨2時，警方與村書記上門詢問該3名學生，但3人均表示沒有見過小光。

王先生稱，經翻查微信記錄，發現兒子微信曾向涉事的其中一名學生轉帳幾百元，他立即通知警方。在閉路電視紀錄和轉賬記錄的證據下，3名學生才坦白小光被埋在北營村南的廢棄蔬菜大棚內。

王先生怒斥，3名13、14歲的學生竟能如此心狠手辣，不僅涉嫌殺害自己的兒子，還將遺體掩埋，毀屍滅跡，「他舅舅在現場看孩子遺體時發現，孩子的臉被鐵鍬鏟得面目全非」。

他表示，小光非常聽話、脾氣好、性格好，在家會自己洗衣、煮飯、收拾家務，從不讓人擔心。此前，小光曾向他表示不願上學，「我們以為孩子貪玩，並沒有當回事，後來才知道孩子在學校受到了霸凌」。