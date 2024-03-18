四川雅江縣城西南側1號火場明火撲滅　消防加緊清理煙點防復燃

3月15日，四川甘孜州雅江縣發生山火，因風力突然增大，火勢迅速擴大蔓延，形成3個主要火場。

國家消防救援局消息，截至3月18日清晨5時30分，位於雅江縣城西南側的1號火場已撲滅明火。暫無人員傷亡報告傳出。



《央視新聞》報道，四川省森林消防總隊消息，四川省甘孜藏族自治州雅江縣呷拉鎮山火撲救進展順利，1號火場明火撲滅，負責1號火場撲救任務的甘孜州森林支隊轉入清理煙點和站桿、倒木階段。

2號、3號兩個火場也按既定計劃撲打順利。四川省森林消防總隊特勤大隊及配屬雅江、九龍、康定、丹巴專業撲火隊在同達村突破火線後，成功阻截2號火場向東北方向蔓延的林火，阻止火場進一步擴大蔓延。

增援的四川省森林消防總隊攀枝花支隊、阿壩支隊、涼山支隊也已趕到雅江，並於3月18日凌晨投入2號火場撲救。

國家消防救援局消息，截至3月18日清晨5時30分，四川雅江方向主要有3個火場，位於雅江縣城西南的1號火場側已無明火火點，火燒跡地內有零星煙點，正在全力進行清理，防止下午起風復燃。

位於雅江縣城東北側的2號火場，向東蔓延至同達村位置火場西線有一條約3公里的連續火線，火勢較大。位於雅江縣城西北側的3號火場，東線已無明火，西線北段無明顯火線，但火點煙點較多；西線中段和南段各有1條約2公里火線，火勢較大。