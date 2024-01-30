內媒：中國房地產「失速」　需更多更精準支持措施

2023年，中國房屋新開工面積年減兩成，內媒《第一財經》周一（29日）評論指出，房地產產業存在失速現象，需要更多更精準支持措施提振，並讓金融機構盡職免責，更多放權予地方調控。



評論指出，房地產是促進經濟發展的重要支柱產業，但現時面臨着不少困難，包括一些房地產企業陷入發展的困境。雖然，國家層面對房地產提出不少支持措施，但房地產業仍處在調整之中，或者說是深度調整之中。據國家統計局消息，2023年，中國全國房地產開發投資金額年減9.6%，房地產開發企業房屋施工面積年減7.2%，房屋新開工面積年減20.4%。

數據下降幅度說明了房地產產業存在「失速」現象，而這會帶來深層次影響。文章稱，讓一個石塊漂浮在水面上重要的是給它速度，一旦失速，就會沉入水底，因此需要更多更精準支持措施。繼住房城鄉建設部、國家金融監督管理總局共同發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」後，1月26日，國家金融監管總局和住房城鄉建設部再次聯手，部署更加精準支持房地產項目合理融資需求工作，兩項政策距離不到半個月的時間，可見工作的重要性和緊迫性。

評論指房地產產業存在失速現象。（資料圖片）

其中，觀察住房城鄉建設部召開的融資協調機制部署會議，顯示日後將陸續建立起項目「白名單」制度，若項目資產負債合理及可以實現可持續運營，金融機構發放貸款，只要盡職盡責就可以免除相應責任，這無疑會激發出銀行等金融機構的活力，從不敢作為到努力作為。而另一房地產融資協調機制部署會議則強調，地級及以上城市政府要切實發揮帶頭協調作用，及時研判房地產市場形勢和房地產融資需求，強化統籌謀劃，細化政策措施。這賦予了地方上更多的「協調權力」。

評論強調，金融機構盡職免責，以及對地方更多放權進行房地產調控、因地制宜等，皆是很好的支持措施。要建立起市場信心，讓市場各方感受到春江水暖，需要更多支持性政策，並讓有關政策更加精準、有效。