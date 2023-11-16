內地經濟回溫　工業、消費優於市場預期　唯房地產低迷阻礙復蘇

內地經濟顯露輕微改善跡象，10月工業產出和消費零售成長皆優於市場預期，但長期以來的房地產低迷狀況進一步惡化，阻礙經濟復蘇步伐。



國家統計局15日公布數據顯示，10月規模以上工業增加值年增4.6%，較9月的4.5%有所加快，超過市場增長4.4%預期，這也是自今年4月以來最強勁的成長。同時，10月社會消費品零售總額4.33萬億（人民幣，下同），年增7.6%，比前月加快2.1%，高於市場預期增長7%，且為連續第3個月回升。

不過，前十月固定資產投資41.94萬億，年增2.9%，比前九月回落0.2個%，低於市場預期增長3.1%。分領域看，前十月基礎設施投資年增5.9%，製造業投資增長6.2%，房地產開發投資下降9.3%。

中國過去數月發布的宏觀經濟數據皆不樂觀，消費、製造業、進出口數據全線下滑，近期數據終於有回升之勢。圖為金融機構雲集的上海陸家嘴。 （路透社）

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，10月隨著市場需求逐步恢復，新舊動能加快轉換，工業生產總體上呈現穩中有升的態勢。

分經濟類型看，10月國有控股企業增加值年增4.9%；股份制企業增長5.6%；外商及港澳台商投資企業增長0.9%；私營企業增長3.9%。

數據顯示，前十月社會消費品零售總額38.54兆元，年增6.9%。商品零售中，10月汽車類零售年增11.4%，增速恢復至兩位數，前十月汽車類零售年增5.3%。住房類消費中，建築及裝潢材料類零售降幅收窄，10月下降4.8%，而9月下降8.2%。

消費零售是中國經濟增長的一大引擎。（路透社）

劉愛華提到，物價的走勢有季節性特徵，有結構性特徵。從總體看，居民消費價格核心CPI仍然保持穩定，從宏觀經濟運行情況看，主要供給和需求指標都在持續改善。劉愛華強調，基於這些因素判斷，下階段價格低位運行的狀況將會逐步緩解，不會出現通貨緊縮。

受債務危機打擊的內地房地產業持續低迷，前十月房地產開發投資9.59萬億，年減9.3%，較前九月下降9.1%，擴大0.2%。

以建築面積計算的前十月新開工面積年減 23.2%，前九月為下降 23.4%。前十月房地產銷售面積下降7.8%，而前九月為年減7.5%，表明房地產銷售景況進一步惡化。