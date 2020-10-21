四川警方搗破特大跨境網絡涉黃直播案　犯罪集團同時涉及詐騙洗錢

四川綿陽市公安局近日透露，經過2年的偵查，該局成功搗破一宗涉案資金高達2.6億元（人民幣．下同）的特大跨境網絡涉黃直播案。涉案的直播平台同時從事開設賭場、詐騙、洗錢等犯罪活動。 據介紹，上述犯罪集團主要採取境外操控，境內實施作案的模式，在柬埔寨、馬來西亞和香港等地遙控指揮。

四川警方搗破一宗跨境網絡涉黃直播案，相關主播表演大多在深夜進行。（影片截圖/四川在線）

綜合內媒報道，綿陽市公安局網安支隊2018年10月接到舉報，有市民在「萌寶寶」等直播App上進行色情表演。警方對線索核實，初步掌握部分涉黃直播證據。

經過前期偵查，專案組發現該平台很長一段時間名稱叫「美人魚」，為了躲避公安機關的追查打擊曾多次改名，涉黃主播表演大多在深夜進行。專案組其後對涉黃主播表演內容、場次、人數、充值流程等，集中進行100多天的遠程勘驗取證，掌握該平台註冊的主播多達近萬名、會員50餘萬名，遍布國內多個省市，且直播內容尺度極大。

除此之外，該平台同時還從事開設賭場、詐騙、洗錢等犯罪活動，形成了包括渠道推廣、買賣公民個人信息、資金轉移、製作淫穢物品牟利等一系列黑色產業鏈。

截至今年10月8月，警方已成功抓獲涉案犯罪嫌疑人52名。（四川在線）

及至2019年3月，專案組在綿陽、成都、杭州、廈門、漳州、長沙等地同時開展抓捕行動，一舉抓獲多名犯罪集團成員。經查，「美人魚」犯罪集團主要採取境外操控，境內實施作案的模式，在柬埔寨、馬來西亞等國和香港特別行政區遙控指揮。

據悉，該集團組織嚴密、分工明確，橫向主要分為直播部、博彩部、資金部三個部門，縱向由三個層級構成，採取家族掛靠制度，呈金字塔模式管理。頂層是直播平臺的開發運營團隊及第四方支付公司。中層是入駐家族，底層是各類主播。該集團還以高利潤為誘餌招募主播，教唆、引誘、誘騙簽約女職員進行淫穢表演，並採取預收大量押金、索要高額違約金、發放高利貸等方式控制旗下女主播，獲取高額非法收入。

警方目前仍在追捕部分躲藏在東南亞的犯罪嫌疑人。經過大量工作，已經先後有9人迫於壓力陸續回國投案自首。截至今年10月8月，警方已成功抓獲犯罪嫌疑人52名。

（四川在線）