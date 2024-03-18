《湄公河行動》主角高剛原型　前公安部反恐專員劉躍進落馬受查

中央紀委國家監委網站18日（周一）發布消息，第十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



第十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（網絡圖片）

公開報道顯示，現年65歲的劉躍進曾長期在公安禁毒領域任職，先後出任公安部禁毒局局長、國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任等職。2015年12月任公安部反恐專員（副部長級）、黨委委員。

內媒《新黃河》報道指，2011年10月，東南亞緬泰邊境的「糯康集團」製造「湄公河10·5案」，殺害「華興號」和「玉興8號」兩艘貨船的13名中國船員，時任公安部禁毒局局長劉躍進出任專案組組長。辦案期間，劉躍進幾次親臨現場，與老撾、緬甸、泰國等湄公河流域周邊國家多次協調磋商。

頭目糯康被抓獲後，為了成功將其引渡回中國，劉躍進專門前往老撾，整日和政府、軍方、警方溝通，最終完成了帶糯康回到中國的重任。2012年11月6日，糯康被判處死刑。

該案後來還拍成電影《湄公河行動》，由香港林超賢執導。電影中張涵予扮演的人物高剛，原型就是劉躍進。2016年9月，電影舉行首映式，劉躍進也曾在現場出席活動。