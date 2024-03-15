剛退休3個月　中海油集團原黨組副書記、總經理李勇受查

中央紀委國家監委網站周五（15日）公布，中國海洋石油集團有限公司原黨組副書記、總經理李勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這距離李勇退休只過了3個月。



公開資料顯示，李勇生於1963年，長期於石油系統任職，2003年4月任中海石油（中國）有限公司天津分公司副總經理；2005年10月任中海油田服務股份有限公司執行副總裁；2009年4月任中海油田服務股份有限公司總裁；2010年9月任中海油田服務股份有限公司首席執行官、總裁；2012年7月任中海油田服務股份有限公司首席執行官、總裁、黨委書記；2016年6月任中國海洋石油總公司總經理助理、中國海洋石油有限公司執行副總裁，渤海石油管理局（有限天津分公司）局長（總經理）、黨委書記；2017年3月任中國石化集團公司副總經理；2019年4月任中國石油化工集團有限公司黨組成員。2020年9月，李勇任中國海洋石油集團有限公司董事、總經理、黨組副書記。

2023年12月18日，中國海油公告稱，李勇因到齡退休辭任非執行董事及副董事長，同日起亦不再擔任薪酬委員會及戰略與可持續發展委員會成員。