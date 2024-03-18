京東與比亞迪達成全面戰略合作 推動中國汽車產業轉型升級

3月16日，京東集團與比亞迪簽署戰略合作協議。雙方將在乘用車全渠道營銷與售後服務體系、商用車全場景合作和特殊場景定製、數智化供應鏈服務、企業經營物資集採及綜合服務等領域全面展開合作。



根據協議，京東汽車將依托自身線上線下全渠道布局、全域營銷及品牌用戶能力，與比亞迪在整車銷售、企業合作、營銷創新、用戶運營、電池維保等方面展開多維度合作。

京東物流將基於遍布全國以及海外的倉庫資源、配送網絡，以及在供應鏈數智化和倉儲自動化領域，為比亞迪提供產前零部件、售後備件的庫存管理、訂單履約以及國際物流服務，助力比亞迪優化庫存成本、縮短交付周期、提升客戶體驗、保障品牌出海。

京東工業將通過「太璞」數智供應鏈解決方案，與比亞迪在數字化採購領域開展深度合作，共同探索汽車行業數字化採購系統建設與升級，助力企業採購增效降本。

3月16日，京東集團與比亞迪簽署戰略合作協議。（京東集團）

京東集團CEO許冉表示，京東集團將服務汽車行業作為重點發力方向，圍繞生產端的工業品供應鏈、產前物流，流通端的品牌營銷、售後服務、配備件物流，以及企業經營中的物資集採、員工健康保險、技術服務等，初步培育形成了面向汽車企業的「研-產-供-銷-服」供應鏈數智化運營服務、面向車主用戶的「買-配-養-用-換」全生命周期服務，有力推動行業上下遊實現成本、效率和體驗的持續優化升級。

比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，中國汽車行業的電動化上半場已經駛入快車道，比亞迪依托京東先進的供應鏈技術與服務能力，合力推動中國汽車產業鏈轉型升級，助力新能源汽車加快出海步伐，不斷提升中國汽車的國際競爭力。