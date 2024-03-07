京東物流全年營收1666億元　香港同城快遞實現最快4小時送達

3月6日，京東物流股份有限公司（下稱京東物流）發布2023年年度業績報告。2023年，京東物流全年總收入為1666億元，同比增長21.3%。同時，京東物流不僅推出「次晨達」、夜間攬派等領先服務，更進一步升級港澳快遞服務，香港同城快遞實現最快4小時送達。



業績報告顯示，2023年，京東物流全年總收入為1666億元，同比增長21.3%，2023年經調整後的凈利潤再創新高，達到27.6億元，同比增加218.8%，全年未經調整凈利潤扭虧為盈，營業收入、增長、凈利潤均超市場預期。2023年京東物流外部客戶收入達到1166億元，同比增長30.8%，佔總收入比例達70%。

2023年，京東物流包含快遞、快運等在內的其他業務收入為852億元，同比增長42.0%。與此同時，京東物流不僅推出「次晨達」、夜間攬派等領先服務，更進一步升級港澳快遞服務，香港同城快遞實現最快4小時送達。

京東物流不斷夯實一體化供應鏈解決方案和物流服務的競爭優勢。2023年，京東物流一體化供應鏈客戶收入達815億元，在服飾、3C、家電等行業取得亮眼的成果，海內外客戶對京東物流服務認可和粘性持續增強。

此外，2023年京東物流持續透過遍布全球的智能供應鏈物流網絡，為全社會商品快速流通搭建橋梁，以切實行動推動產業發展、鄉村振興與社會物流成本的持續降低。同時，京東物流持續創造高質量就業機會，2023年京東物流人力資源支出達821億元，一線員工薪酬福利支出同比增長23.9%。

京東物流CEO胡偉表示，2023年，伴隨經濟增長企穩回升，京東物流亦持續保持高質量增長態勢，並在增長中展現強勁的內生動力、韌性和發展潛力。2024年，京東物流亦將持續圍繞降本增效、極致服務，以實幹為先，優化全球供應鏈網絡，刷新極致服務極限，探索行業前沿科技，推動降低社會物流成本，在發展中為全社會的暢流通、促就業貢獻力量。