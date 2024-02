王傳福：中國新能源車產銷量連續9年全球第一　全球佔比超6成

比亞迪董事長兼總裁王傳福今日在廣東省全省高品質發展大會上表示,中國新能源車率先突圍技術壁壘,產銷量已連續9年全球第一,佔到全球60%以上比重,形成了極具韌性和競爭力的完整產業鏈,是高品質發展代表性產業。



廣東省委、省政府今日在深圳召開全省高品質發展大會。會上比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福作為企業家代表首個發言。他在演講中表示,在大國崛起與復興之路上,中國新能源車率先突圍技術壁壘,產銷量已連續9年全球第一,佔到全球60%以上比重,形成了極具韌性和競爭力的完整產業鏈,是高品質發展代表性產業。

王傳福強調,廣東省是全國汽車生產第一大省,也是消費第一大省,近年來新能源汽車出口貿易呈現高速成長態勢,在生產、消費和出口等各方面都扮演著「挑大樑」的角色。他說,「目前,汽車產業變革已進入深水區,電動化變革持續駛在快車道,智慧化變革開始換檔提速。新能源車發展只會越跑越快,不會讓我們停下來、慢下來、喘口氣的機會。」

比亞迪:The logo of the BYD Auto company is seen on a BYD SEAL electric vehicle during a BYD store opening at the car dealership Sternauto in Berlin, Germany January 31, 2024. (Reuters)