王傳福：中國新能源車產銷量連續9年全球第一　全球佔比超6成

比亞迪董事長兼總裁王傳福今日在廣東省全省高品質發展大會上表示，中國新能源車率先突圍技術壁壘，產銷量已連續9年全球第一，佔到全球60%以上比重，形成了極具韌性和競爭力的完整產業鏈，是高品質發展代表性產業。



廣東省委、省政府今日在深圳召開全省高品質發展大會。會上比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福作為企業家代表首個發言。他在演講中表示，在大國崛起與復興之路上，中國新能源車率先突圍技術壁壘，產銷量已連續9年全球第一，佔到全球60%以上比重，形成了極具韌性和競爭力的完整產業鏈，是高品質發展代表性產業。

王傳福強調，廣東省是全國汽車生產第一大省，也是消費第一大省，近年來新能源汽車出口貿易呈現高速成長態勢，在生產、消費和出口等各方面都扮演著「挑大樑」的角色。他說，「目前，汽車產業變革已進入深水區，電動化變革持續駛在快車道，智慧化變革開始換檔提速。新能源車發展只會越跑越快，不會讓我們停下來、慢下來、喘口氣的機會。」

比亞迪：The logo of the BYD Auto company is seen on a BYD SEAL electric vehicle during a BYD store opening at the car dealership Sternauto in Berlin, Germany January 31, 2024. （Reuters）

王傳福在演講中稱，廣東目前面臨著三大發展機會：一是汽車電動化進一步深入，廣東要將根基產業夯得更實、築得更牢。中國新能源車從2020年開始，滲透率持續維持翻倍式成長，去年全年已達35%，年底單月更是突破了40%，預計今年單月會超過50%。去年，全國每4台新能源車就有一輛是「廣東造」，未來這一比例將繼續提升。

二是中國汽車高端品牌發力,為廣東帶來新成長空間。中國品牌在國內市佔率不斷提升，已從2020年的38%，提升到了去年的56%，在新能源車領域形成了很高認可度和品牌優勢。電動化、智能化將重塑豪華車市場格局。

三是出口加速，新能源車與鋰電池、光伏組成新三樣，為廣東製造在海外增加新亮色。伴隨中國品牌走出去，比亞迪進入滾裝船業務領域，第一艘滾裝船「開拓者1號」今年1月已在小漠港實現首航發運。他透露，未來兩年，還會有七艘滾裝船陸續投入運營，助力深圳加快打造「新一代世界一流汽車城」，推動廣東新能源汽車進入全球更多國家和地區。

王傳福還介紹，比亞迪在2023年交出了上市以來最好的業績成績單。 1月29日晚，比亞迪發布2023年業績預告，期內公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤290億元-310億元，年比最高增長約86%；實現歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤274億元-297億元，年增約90%。

從產銷數據來看，2023年全年，比亞迪累計生產新能源汽車304.52萬輛，較去年同期成長62.24%；累計銷售新能源汽車302.44萬輛，較去年同期成長62.30%。整體來看，比亞迪新能源車銷售再創歷史新高，進一步鞏固了全球新能源車銷售第一的領先地位。