英偉達對華「特供」H20晶片需求大降　國產晶片成企業新選擇

由於英偉達（nvidia，台譯輝達）降規版晶片與中國國產晶片的差距縮小，據傳內地一些雲端公司大砍今年訂單，部分轉單給華為等本土業者。



內媒《科創板日報》報道，有產業鏈人士透露，英偉達中國「特供版」AI晶片H20，將在今年的英偉達GTC 2024大會（3月18日到3月21日）之後，全面接受預訂，最快一個月時間可以供貨，但性價比不太好，產能供應也跟不上，量供預計要到今年下半年。

報道另援引北京一名經銷商說法表示，目前來看，H20的需求聲量並不大，主要是「性價比不高」，性能相當於H100的四分之一，中國國產算力晶片也是廠商的一個選擇。

2023年12月11日，美國商務部長雷蒙多表示，英偉達可賣AI晶片給中國，但不能是最先進晶片，並聲明美國政府會持續檢視。 （REUTERS）

該經銷商表示，目前算力廠商的晶片底層技術，多數還是由英偉達支援，採用H20的優勢在於一是合規，二是遷移成本低，但是算力國產化長期來看又是一個確定的趨勢，因此對於客戶而言，會在二者之間做選擇。

另一名深圳地區經銷商則指出，目前還不確定是否會進貨H20，需要根據後續的市場需求來決定。

H20是英偉達針對中國市場推出的「特供」版本，目的是為了符合美國的出口管制新規。該晶片由H100「縮水」而來，於2023年10月首次曝光，同期出現的還有另外兩款晶片L20和L2。

H20晶片原定去年11月發布，但此後一直被推遲。先前有市場消息顯示是因為伺服器製造商在集成該晶片時遇到問題導致延遲。

Nvidia：圖為2022年5月25日，美國半導體企業英偉達（台譯：輝達）加州聖克拉拉總部外的公司標誌。（Getty）

中國是英偉達的第三大市場，銷售額佔其收入的五分之一。但受美國出口管制新規影響，英偉達來自大陸的資料中心收入卻顯著下降。

根據英偉達最新的財報數據，儘管2023年總營收暴漲，第4季業績達到創紀錄的221億美元，年增265%。但在中國第4季的營收僅佔個位數比例。

該公司預計，下一財季中國市場也會如此。以往來自中國等受限國家和地區資料中心業務收入貢獻約佔該公司整體營收的20%至25%。

2023年9月25日，北京，華為發布新產品後，一名男子在華為旗艦店買完東西后拎著包走。中國的華為公司最近推出了新的智慧型手機系列，其中包括採用中國製造晶片的華為Mate 60。（Getty Images）

前述北京經銷商表示，從市場策略來講，英偉達推出H20，主要是為了穩住中國市場，在產品指標上，只要略高於中國算力產品，而不再可能會有對標海外其他產品的高標準，但這個晶片是否有需求，還需要看市場驗證。

從需求方的角度來看，一名具有雲計算業務的內地廠商高層認為，公司對於在英偉達高階晶片和中國國產晶片都有儲備，對於是否會採購H20，當下不好做決策，要等到拿到貨實際測試之後才能判斷。