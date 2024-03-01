英偉達「特供」晶片難抵政治風險　囤西貨、增國產成中國市場趨勢

據《日本經濟新聞》網站2月26日報道，中國的人工智能（AI）相關大型企業正在加緊將晶片切換為國產，原因是以往多採用美國英偉達的產品，但由於美國政府的出口管制，採購變得困難。



英偉達（Nvidia）此前在中國AI晶片市場上佔據著約90%的份額。但是，美國商務部以擔心轉為軍用為由，對出口中國的AI晶片啟動管制，2022年秋季英偉達的AI晶片H100等成為管制對象。英偉達為了繞過管制，開始向中國出口降低性能的產品等，但由於去年10月的新規定，這些晶片的出口也被禁止。

2023年12月11日，美國商務部長雷蒙多表示，英偉達可賣AI晶片給中國，但不能是最先進晶片，並聲明美國政府會持續檢視。 （REUTERS）

英偉達計劃向中國出口符合最新管制規定的晶片，但目前，多數中國互聯網大型企業正加快轉向國產晶片，因為預計美國商務部今後還將繼續實施新的管制，使用英偉達晶片的風險正在進一步增加。

騰訊總裁劉熾平曾表示，已儲備足夠的英偉達晶片，足以再開發好幾代通用大模型，新的晶片限制短期內不會影響騰訊AI能力的發展。但今後有必要尋找中國國內的供應商。

2023年9月25日，北京，華為發布新產品後，一名男子在華為旗艦店買完東西后拎著包走。中國的華為公司最近推出了新的智慧型手機系列，其中包括採用中國製造晶片的華為Mate 60。（Getty Images）

有一些中國晶片企業也將英偉達無法進入中國視為商機，正在展開行動。海光資訊技術公司從2023年秋季開始供應新的AI晶片「深算二號」。新興的摩爾線程智能科技公司也在2023年年末發布了AI晶片「MTTS4000」。

在逆風下，中國企業的技術開發能走多遠，將左右今後中國的AI產業。

Nvidia：圖為2022年5月25日，美國半導體企業英偉達（台譯：輝達）加州聖克拉拉總部外的公司標誌。（Getty）

另據美國《華爾街日報》網站2月26日報道，中國企業正忙著囤積晶片製造設備及零部件。

報道稱，中國大舉採購有幾個原因。首先，由於預期西方將採取更嚴格的出口限制措施，中國晶片製造商一直在忙著囤積設備，尤其是光刻機。

ASML的EUV光刻機的最終組裝照片。（ASML）

中國對半導體製造產能的積極投資仍是長期趨勢。中國製造最先進晶片的努力受制於制裁措施，但中國企業正在努力發展較成熟的技術。中國最大的晶片製造商中芯國際稱，該公司今年的資本支出將與去年大致相當，約為75億美元。

中國正努力擺脫對西方供應的依賴。雖然中國需要很長時間才能在某些關鍵技術領域迎頭趕上，比如光刻技術，但中國供應商在某些市場已經能夠取代西方供應商。伯恩斯坦研究公司估計，2023年，中國國內供應商約佔中國晶圓製造設備市場的14%，高於2018年的3%，預計這一比例到2026年將升至29%。

本文轉自微信公眾號「牛彈琴」。「牛彈琴」為《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地時政評論微信公眾號。