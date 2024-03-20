鵲橋二號中繼星發射升空　將建新「鵲橋」提供地月間中繼通信

3月20日上午8時31分，探月工程四期鵲橋二號中繼星由長征八號遙三運載火箭，在中國文昌航天發射場成功發射升空。

鵲橋二號中繼星作為探月工程四期後續任務的「關鍵一環」，將架設地月新「鵲橋」，為嫦娥四號、嫦娥六號等任務提供地月間中繼通信。

本次為長征系列運載火箭第512次飛行。



長征八號遙三運載火箭飛行24分鐘後，星箭分離，將鵲橋二號中繼星直接送入近地點高度200公里、遠地點高度42萬公里的預定地月轉移軌道，中繼星太陽翼和中繼通信天線相繼正常展開。

鵲橋二號將在地面測控支持下，經過中途修正、近月制動，進入捕獲軌道，隨後經軌道控制後進入調相軌道，最後進入24小時周期的環月使命軌道，成為繼「鵲橋」中繼星之後世界第二顆在地球軌道以外的專用中繼星，為嫦娥六號月球採樣任務提供支持，並接力「鵲橋」中繼星為嫦娥四號提供中繼通信服務。

2021年12月，探月工程四期批准實施，由嫦娥四號、嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號4次任務組成。嫦娥四號於2018年12月發射，實現世界首次月球背面軟著陸巡視探測；嫦娥六號將於2024年上半年擇機發射；嫦娥七號和嫦娥八號將構建月球科研站基本型，開展月球環境探測等任務。