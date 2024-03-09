「夢舟」載人飛船「攬月」着陸器　中國還有哪些探月「神器」？

中國航天將於2030年前實現載人登月，執行任務的飛船和月面着陸器已被命名為「夢舟」和「攬月」。當然，中國載人登月的「神器」不止這兩個，還有必不可少的它....



中國載人登月｜寓意承載中國人航天夢

「夢舟」飛船早已在研製之中，相關資料亦早已曝光，但此前它未正式命名，一直被稱為「新一代載人飛船」。（視覺中國/當代中國授權）

中國載人航天辦公室此前公開執行人載人登月的新一代載人飛船，以及月面着陸器方案圖，並公開征集兩者的名稱。至2024年2月24日，也就是元宵節當天，當局宣布前者被命名為「夢舟」，後者則命名為「攬月」。

其中的「夢舟」飛船，寓意載人月球探測承載中國人的航天夢，也是「神舟」、「天舟」飛船家族的傳承。

事實上，「夢舟」是在「神舟」飛船的基礎上全面升級研製的，採取全新返回艙＋服務艙的兩艙設計，可以搭載3至7名太空人，載貨能力亦大增，且可以重複使用。

「夢舟」除了「長途」的載人登月，亦兼顧近地軌道太空站任務，所以會有兩個型號；執行載人登月任務時，它會被稱為「夢舟Y」；Y就是「月」的漢語拼音第一個字母。

中國載人登月｜毛澤東詩詞：可上九天攬月

「夢舟」和「攬月」將分別發射，再在環月軌道上兩次交會對接。（視覺中國/當代中國授權）

至「攬月」月面着陸器，名字出自毛澤東詩詞《水調歌頭．重上井岡山》中的「可上九天攬月，可下五洋捉鱉，談笑凱歌還」。

名字公布後，網民還馬上唸出這首詞最後兩句：「世上無難事，只要肯登攀」。

「攬月」月面着陸器是由登月艙和推進艙兩部份組成，是太空人來往環月軌道和月球表面之間的工具，可搭載兩人，並可攜帶月球車和科學載荷。

它亦是太空人登陸月球後的月面生活中心、能源中心及數據中心。

中國載人登月｜新一代載人火箭 長征十號

「長征十號」和「胖五」（長征五號）的芯級直徑同為5米，但它高約90米，比50多米的「胖五」高出一截，所以看起來顯得「纖瘦」。圖為展出的「長征十號」模型。（網上圖片）

說完「夢舟」和「攬月」，中國載人登月還有甚麼「神器」？

大家別忘記，搭載太空人的「夢舟」和「攬月」要飛向月球，首先要從地球發射上太空，否則一切無從說起；未來把「夢舟」和「攬月」托舉上天的「神器」，就是「長征十號」火箭。

在此之前，中國用於載人航天的運載火箭，只有「長征二號F」，但其運載能力顯然不足以應付載人登月需要，所以當局早已布署研發力量超強的新一代載人運載火箭。

很多航天迷都知道，新一代載人運載火箭曾傳出「921火箭」、「長征五號DY」等很多名字，直至2023年「官宣」才確認它叫「長征十號」。

中國載人登月｜載人月球車仍未有最終方案

中國的載人月球車會是甚麼樣子，目前仍未有定案。圖為清華大學團體設計的月球車方案。（網上圖片）

根據目前的方案，載人登月將出動兩發「長征十號」火箭，把載着太空人的「夢舟」，以及「攬月」分別發射上地月轉移軌道。此後「夢舟」和「攬月」在環月軌道進行交會對接，太空人乘「攬月」着陸月面和開始工作。

完成既定任務後，太空人乘「攬月」上升到環月軌道，兩個飛行器再次交會對接，太空人乘「夢舟」返回地球。

與「夢舟」飛船、「攬月」着陸器一樣，「長征十號」火箭已進入初樣研製階段，預計2027年前後首飛，2030年前正式執行載人登月任務。

另外，載人登月尚有一個必不可少的「神器」，也是航天迷另一個關注點，就是將「攬月」送到月球的月球車。目前月球車設計方案仍在評審中，未有最終結果。

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