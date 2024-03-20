日本神戶學院大學中國籍教授胡士雲回國失蹤半年　外界憂被拘留

據日本共同社等報道，神戶學院大學的中國籍教授胡士雲在去年夏天回中國後一直失蹤，已有約半年。校方周一（18日）表示，這引發了外界對胡士雲被中國當局拘留的擔憂。



神戶學院大學發表聲明指，63歲的胡士雲自2015年於該校任教，去年8月回中國，但家人9月底向校方表示，胡自回國後一直沒有消息。由於家人要求保持低調，故校方未採取任何特別措施。本月初，即新學年開始前後，校方曾就事件向中國駐大阪總領事館詢問，但未得到答覆。

胡士雲在去年夏天回中國後一直失蹤。（網上圖片）

公開資料顯示，胡士雲1984年於北京大學中文系畢業，2001年獲暨南大學博士學位，目前主要從事漢語方言、社會語言學、親屬稱謂、語言文化研究和對日漢語研究工作。胡士雲在神戶學院大學全球傳播學院負責中文課程，並曾擔任全球傳播學院院長。校方稱，其失蹤後，工作一直由代課老師頂替。

報道指，胡士雲失蹤是在中國當局加強維護國家安全，導致包括外國人在內多人因涉嫌從事間諜活動而被拘留的情況下曝光。而事實上過去也曾發生過日本中國籍教授回國後失蹤的事件，如2019年6月，於日本北海道教育大學任職的袁克勤教授在返回中國後失聯，後來，中國外交部表示他涉嫌間諜罪遭調查。