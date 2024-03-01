台前立委候選人涉收北京資助參選　檢方起訴求刑3年8月

台灣前桃園市立委候選人馬治薇被指收受大陸資助參選，桃園地檢署周五（1日）偵結起訴，審酌其犯後態度不佳、收受逾百萬元新台幣（約24.8萬港元）參選，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金200萬元新台幣（約49.5萬港元）。



馬治薇為前民眾黨員，年初以無黨籍身份參選桃園市立委第1選區（蘆竹、龜山與桃園15里），卻被台灣檢調查獲涉收受大陸逾百萬元新台幣資助參選。之後，她被桃園地方法院收押禁見，黨籍亦被民眾黨開除。

桃園地檢署表示，馬治薇涉違反個人資料保護法、反滲透法之受滲透來源資助為參與競選行為，以及「國家安全法」之為境外敵對勢力交付公務上應秘密文書等罪嫌，周五偵查終結，提起公訴。

民眾黨總統候選人柯文哲（左）1月3日與馬治薇（右）同框前往桃園宮廟拜票。（Facebook@馬治薇）

據檢方介紹，馬治薇在去年4月初赴大陸結識了兩名對台工作單位的人士，雙方商議由馬治薇提供台灣政治情報，並參與選舉以換取資助。而自去年4、5月起，馬治薇多次赴陸，分別收受美金1萬元（約7.8萬港元）及5000元（約3.9萬港元），再於10、12月間多次赴陸與對方會面，之後收取虛擬貨幣「泰達幣」8306元、1106元、9910元，隱匿金流作選舉用途。

而在參選期間，馬治薇提供台灣「中央各機關國會聯絡名冊」，交付公務上應秘密的文書，並受對方有關選舉活動的指示，而有受滲透來源資助、指示為參與公職人員選舉競選行為。檢方指，審酌馬治薇否認犯行、避重就輕、犯後態度不佳，且僅為謀私利，受境外敵對勢力、滲透來源資助參與立法委員選舉，企圖潛伏立法院，危害台灣主權及自由民主憲政，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金200萬元新台幣，以儆效尤。