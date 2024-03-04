兩會｜婁勤儉：反對通過曲解《反間諜法》抹黑破壞中國營商環境

今日（4日）中午，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，有外媒問及 ，大會發言人婁勤儉表示，反對通過曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境的行徑。



路透社記者問及，中國自去年修訂反間諜法後，又修訂通過了保守國家秘密法。新修訂法案中寬泛、模糊的表述引發一些外國投資者的擔憂，自己是否會因正常的商業行為而受到懲罰。請問，今年是否還會進一步修訂相關的法律，從而給市場帶來更多的不確定性？

婁勤儉表示，去年4月，全國人大常委會審議通過新修訂的反間諜法。有外媒報道，這次修法擴大了間諜行為的範疇，會導致外國人和外國公司來中國面臨更大的風險。這是對反間諜法的錯誤解讀。

婁勤儉表示，新修訂的反間諜法並沒有擴大間諜行為的範圍，而是在參考國際通行做法、合理借鑒各國法律制度的基礎上，完善了間諜行為的定義，明確了非法行為和合法行為的界限，增強了外國企業和外國人在華投資、工作、生活的確定性和安全感，不針對商業往來、科研合作、學術交流等正常活動。我們反對通過曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境的行徑。

婁勤儉表示，近年來，全國人大常委會先後制定和修改了多部涉外法律，並在本屆立法規劃中安排了多個涉外法律項目，為保護在華外國人和境外企業、組織的合法權益提供了法律依據，支持市場化、法治化、國際化一流營商環境建設。

婁勤儉表示，中國始終堅持改革開放基本國策，發展對外關係、促進友好交往，歡迎並吸引外國人和境外企業、組織來華商貿投資、交流合作。對這一點，中國的態度從未改變，也不會改變。中國的大門對世界始終是打開的，不會關上。開著門，世界能夠進入中國，中國也才能走向世界。中國將堅持在法治基礎上推進高水平對外開放，在擴大開放中推進涉外法治建設，不斷夯實高水平開放的法治根基。