技師不知穴位、20分鐘即脫衣　溫州出台措施阻涉黃「上門按摩」

內地電梯常有「上門按摩」的廣告，然而內媒揭發這些按摩服務常有涉黃情況。溫州市市場監管局周三（20日）指出，該局組織媒體暗訪後發現，「上門按摩」存在技師資質不明、有涉黃誘導行為等問題。在市場監管部門指導下，當地沐足浴養生保健行業協會日前出台全國首個針對上門按摩行業的專項規範標準。



據介紹，當地媒體通過微信公眾號「某某到家」隨機約了一名技師，可上門後，技師被揭無法提供資質證明，不知道「足三里」穴位，且按摩20分鐘後就脫掉外衣，提出可「加鐘」購買服務，「給你調調情」。隨後，媒體選擇另一家作暗訪體驗，發現技師同樣無法提供資質證明、不清楚穴位，並多次提出「加鐘」。

溫州市市場監管局相關負責人表示，他們曾接到過關於上門按摩服務的投訴，注意到這塊業務存在監管空白，組織、指導了媒體暗訪和行業協會出台規範，希望在法律法規和行政監管尚未健全的情況下成為保障消費者權益的有力補充。溫州市沐足浴養生保健行業協會秘書長吳橫源也表示，協會亦做過暗訪和調查，發現上門按摩存在技師資質不明、不專業、涉嫌「擦邊服務」等問題，與媒體暗訪情況一致。

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對此，溫州市沐足浴養生保健行業協會上周發布《溫州市沐足浴養生保健行業上門服務規範標準》，規定上門服務人員在履職前要向當地行業協會報備、實名登記信息，持證上崗（包括上崗證、健康證），承諾規範服務，絕不提供或非法從事色情服務。提供上門服務時須出示上崗證、健康證，著裝規範，不得穿暴露、有傷風化的服裝；按規定標準或雙方約定收取費用，明碼標價，不得強制服務、收費或只收費不服務、多收費少服務以及變相收費等。

該標準已發至約200家會員單位，適用於從事提供養生保健性質的上門服務項目，包括足療、按摩、SPA、採耳、頭療、修腳等的從業人員。溫州市市場監管局相關負責人亦表示，將函告平台所在地的市監部門，建議加強監管，從源頭盡量將「上門按摩」服務規範化，同時加強廣告監管，並與公安等部門合作，加大對有關違法行為的查處力度。