佔用資源？男子高鐵站疑未付款使用按摩椅休息　遭女驅趕罵｢丟臉｣

《瀟湘晨報》報道，近日，內地有男子在南京站疑似未掃碼付款便坐在按摩椅上休息，遭到站內一女子驅趕並辱罵指「掃不起就不要坐」「丟臉」等。



據網傳影片，一男子坐在南京站大廳的按摩椅上，按摩椅周圍為空座，附近乘客不多。一女子站到他面前罵「掃不起就不要坐」、「你不要跟我講這麼多話」等。

內地有男子在南京站疑似未掃碼付款便坐在按摩椅上休息，遭到站內一女子驅趕並辱罵。（網絡影片截圖）

影片發佈者表示，當時該女子要求坐在按摩椅上的男子掃碼付款按摩，但該男子不願付款，女子便話「掃不起就不要坐」、「丟臉」、「掃不起就坐到旁邊去」等。

不少內地高鐵站、商場超市等都配備了供人休息的按摩椅，不過需掃碼付費才能啟動按摩服務。（示意圖 / vcg）

事件發生後，有網民認為該女子做法欠妥，也有網民認為男子不該佔用公共區域資源。高鐵12306客服熱線工作人員表示，站內的按摩椅需要付費使用，不能免費坐。

網民點睇：

火車站是公共區域，應該要按摩也是自願掃碼。但不能驅趕旅客。



公共場所就不該放些東西，有些地方以前是正常休息椅子，放了這玩意之後不掃碼還不讓座，原來休息的椅子也沒有了。



因為付費的按摩椅佔用公共資源在先，所以付費的按摩椅被不付費的人坐也是無可厚非的。



既然給別人投放就應該照別人規則，畢竟人家也是繳了錢的



在閒置為啥不能坐會兒？如果有人了挪開就是呀！

