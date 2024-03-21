中國自主研製首列氫能源市域列車　成功達速試跑

周四（21日），由中車長客股份公司自主研製的，首列氫能源市域列車在長春進行運行試驗，成功以時速160公里滿載運行，實現全系統、全場景、多層級性能驗證。



由中車長客股份公司自主研製的中國首列氫能源市域列車。（新華社）

據新華社報道，不同於傳統列車依靠化石能源或從接觸網獲取電能驅動，這次成功達速運行的首列氫能源市域列車內置氫能動力系統，為車輛運行提供強勁持久的動力源，試驗數據顯示，列車每公里實際運行平均能耗為5千瓦時，滿足車輛設計的各項指標要求，達到國際領先水平。

這款列車應用了多儲能、多氫能系統分布式的混合動力供能方案，同時採用了中車長客自主開發的氫電混動能量管理策略和控制系統，實現了整車控制的深度集成，大幅提高能量利用效率，同時提高供能的靈活性和可靠性，最高續航里程可達1000公里以上。

由中車長客股份公司自主研製的中國首列氫能源市域列車。（新華社）

據介紹，中車長客在完成氫能源市域列車氫動力系統及其關鍵部件耐久、高低溫、振動、電磁兼容、防火安全等方面試驗驗證的基礎上，進一步開展了不同速度等級下能耗、續航里程、可靠性、牽引、制動、動力學等整車試驗，首次驗證了氫能列車在-25℃至35℃環境溫度下的實際性能，試驗結果中各指標均達到車輛設計要求。

業內人士表示，本次試驗是中國軌道交通行業在氫能源技術研發應用中的重要里程碑，將進一步助推實現高端交通載運裝備關鍵技術自主可控，為交通載運裝備加快形成新質生產力提供科技支撐。