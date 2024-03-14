去年內地召回新能源汽車160.3萬輛　年增32.3%創歷史新高

內地新能源汽車發展備受觸目，然而國家市場監督管理總局官網周三（13日）發布通告顯示，2023年內地召回新能源汽車160.3萬輛，佔全年召回總數量23.8%，年增32.3%，創歷史新高。



據「關於2023年全國汽車和消費品召回情況的通告」顯示，2023年，內地共實施214次汽車召回，涉及672.8萬輛車輛，較上年分別增加4.9%和49.9%。其中，實施72次新能源汽車召回，涉及160.3萬輛車輛，佔全年召回總數量的23.8%。新能源汽車召回數量年增32.3%，創歷史新高。

另一方面，2023年市監總局收到共2.32萬宗消費者提供的汽車缺陷線索報告，其中5216宗為新能源汽車缺陷線索報告，反映動力電池、電機、電控系統問題的佔24.9%；反映駕駛輔助系統問題的佔5%。發動機和電器設備是主要缺陷產生部件，佔2023年汽車總召回數量的84.9%。因發動機缺陷和因電器設備缺陷分別召回81次和54次，分別涉及405.3萬輛和166.3萬輛。設計原因召回車輛仍是最主要的缺陷原因，涉435.5萬輛，不過製造原因召回數量較去年增加了37.3%，涉237.3萬輛。

通告指，線上軟體更新（OTA）逐漸成為中國汽車召回實施的重要方式。2023年實施OTA召回6次，涉及車輛117.3萬輛，比2022年大幅增加32.2%。

據中國汽車工業協會數據，2023年內地汽車銷量3009.4萬輛，年增12%。其中，新能源汽車售出949.5萬輛，增長37.9%，市佔率升至31.6%。