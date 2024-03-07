2023年出產173萬輛　深圳問鼎全國新能源汽車產量第一城

新能源汽車產業是未來汽車產業發展方向，橫跨了深圳重點打造的新能源和智能網聯汽車兩大戰略性新興產業。2023年，深圳新能源汽車產量達173萬輛，平均每分鐘下線3.3輛車，問鼎全國城市新能源汽車產量榜首。



微信公眾號@深政觀察文章介紹，今年全國兩會，政府工作報告明確提出，2024年要鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，積極培育新興產業和未來產業。深圳新能源產業基礎雄厚，邁出發展新步伐。

2023年，深圳新能源汽車整車製造業產值增長85.3%，全年新能源汽車滲透率達67.9%，新增新能源汽車充電樁16.1萬個、累計28.7萬個，建成投用超級快充站161座、車網互動站70座、綜合能源補給站30座，以多重利好助力經濟綠色低碳轉型，不僅加冕「新能源汽車產量第一城」，更成為「新一代最美汽車城」。

2023年，深圳新能源汽車產量達173萬輛，平均每分鐘下線3.3輛車。（微信公眾號＠深政觀察）

過去2年，深圳一直遊走在榜首之外，2021年，上海以63.2萬輛的新能源汽車產量摘得桂冠，2022年，西安以101.55萬輛的新能源汽車產量位居榜首。群雄逐鹿的重壓之下，2021年產量僅29.95萬輛的深圳，2022年躍升為87.47萬輛，再到2023年以173萬輛強勢完成反超。

「新能源汽車產量第一城」的名號，代表着城市在新能源汽車產業鏈布局、創新能力、政策支持等產業基礎方面的綜合實力較量。

若拆解一輛新能源汽車便可發現，電池、電機、電控「三電系統」在深圳都能找到對應的企業，很多都是細分領域的隱形冠軍，深圳新能源汽車產量占全球1/8，集聚2.4萬家新能源和數字能源企業，是名副其實的新能源汽車產業重鎮。

2023年，深圳新能源汽車整車製造業產值增長85.3%，全年新能源汽車滲透率達67.9%。（微信公眾號＠深政觀察）

2023年，深圳搭建全國首個規模化「5G+車聯網」應用示範區，比亞迪第600萬輛新能源汽車下線，華為問界M9首發日預訂量超5.4萬輛，全市新能源汽車保有量超96萬輛，新車電動化滲透率逾6成、居全球前列，全市從事儲能相關經營業務的企業超7000家，新一代世界一流汽車城和萬億級世界一流新型儲能產業中心加速呈現。

深圳更出台一系列的發展措施。2023年，深圳出台《深圳市加快打造「新一代世界一流汽車城」三年行動計劃（2023-2025年）》，提出推進新能源汽車全生命周期綠色化發展，打造「綠色製造+低碳應用」發展模式。全國首部智能網聯汽車法規《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》在深施行，推動深圳智能網聯汽車產業集聚發展。