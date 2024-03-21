被控受賄近4400萬　西藏人大原副主任紀國剛當庭認罪

央視報道，四川省成都市中級法院21日一審公開開庭審理了西藏自治區人大常委會原黨組成員、副主任紀國剛受賄、國有公司人員濫用職權一案，案情指紀國剛受賄折合人民幣4398萬餘元，紀國剛當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。



四川省成都市中級法院21日一審公開開庭審理了西藏自治區人大常委會原黨組成員、副主任紀國剛受賄、國有公司人員濫用職權一案。（央視）

四川省成都市檢察院起訴指控：2002年至2022年，紀國剛利用擔任原國家發展計劃委員會投資司助理巡視員，國家發展和改革委員會固定資產投資司助理巡視員、副司長，西藏自治區政府黨組成員，西藏自治區發展和改革委員會黨組書記、主任，西藏開發投資集團有限公司董事長，西藏自治區人大常委會副主任等職務上的便利，或利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，在工程承攬、項目審批、股權轉讓等方面為有關單位和個人謀取利益，直接或通過其親屬非法收受財物共計折合人民幣4398萬餘元。

2016年至2021年，紀國剛擔任西藏開發投資集團有限公司董事長、法定代表人期間，身為國有公司工作人員，徇私舞弊，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。檢察機關提請以受賄罪、國有公司人員濫用職權罪追究紀國剛的刑事責任。