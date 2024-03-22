中國版阿帕契直-21直升機首亮相　滿足解放軍新需求　拚3年內服役

解放軍機不斷推陳出新，而最新的機型似是類美國AH-64「阿帕契」（Apache）的重型攻擊直升機，它看來是從直-20多用途通用運輸直升機發展而來。雖然這暫稱為「直-21」的直升機專案確切狀況還不清楚，但有跡象顯示，解放軍想要迅速部署比現有直升機更重、性能也更強的攻擊直升機。



《動力》（The Drive）網21日報道，社群網上瘋傳的照片顯示，從仰望的視角看來，這架新型攻擊直升機如 AH-64D/E般，有四方形整流罩，從機頭延伸到尾桁架。而它龐大的機身雖與目前標準型攻擊直升機直-10的細長機身形成鮮明對比，但它的機身仍比直-20纖細得多。分析指出，這是為了符合多數現代攻擊直升機典型的串聯雙座配置。

2016年2月16日，新加坡空軍F-15SG戰鬥機（左）與AH-64D阿帕契直升機在新加坡航空展上進行特技飛行表演。（新華社）

報道介紹，從直-21的尾部顯見它有直-20的DNA，擁有板狀無後掠水平安定面。短翼配置也類似，並似乎已安裝了一些掛架，或許要用來攜帶測試設備。據悉直-21已經安裝了自衛套件，機身周圍有相關的天線和突起。此外，發動機排氣口朝上，而這通常是為了減少紅外線特徵，以免地面防空系統追蹤所採取的措施。

專門研究解放軍戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）表示，盛傳早在今年1月時，直-21便已首飛。而大舉沿用直-20配置應該有助於加速專案，並降低開發風險。

此外，報道另援引一些未經證實的說法指出，按照計劃，直-21要在短短2至3年內服役。值得注意的是，美國的AH-1「眼鏡蛇」（Cobra）系列是直接從UH-1「休伊」（Huey）發展而來，至於「黑鷹」（Black Hawk）甚至有一個從未實現的攻擊直升機衍生概念。