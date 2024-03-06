可在北極冰層下射導彈？美軍事學院：解放軍096核潛艇可載6核彈頭

美國海軍技術學院近期發表文章指出，解放軍 096 型核彈道導彈潛艇首艇經過 3 年測試後，已於2023 年開始服役。唯由於中國軍方嚴格的保密制度，外界目前對其所知很少。



內媒《騰訊網》近日發布內地軍事專欄《俯瞰全球》報道，指美國情報人員估計，中國軍方修改 094 核潛艇許多設計上的缺陷，新型 096 型核潛艇性能已有大幅提升，可能裝備射程達 1 萬 2000公里、搭載 6 枚核彈頭的巨浪-3 洲際導彈。分析認為，096型潛艇可能已具備在極地冰層覆蓋下發射導彈的能力。

解放軍巨浪-3洲際彈道導彈攜6媒核彈頭，可從水下發射。（US Navy）

報道援引專家分析指出，096 型核潛艇幾乎可以肯定配備了無軸泵噴推進器、自由減震浮筏、撓性降噪管路、第三代消音瓦、舷側聲納陣、隱蔽式可啟閉流水孔、全電推進系統以及 18 個單元的潛射導彈垂直發射系統。

此外， 096 型核潛艇大直徑的耐壓殼體結合的最優化設計，幾乎縱貫全艇上部的整流罩，從而讓該潛艇在外觀上看起來徹底取消了「龜背」，不但整體美觀且大幅減少噪聲源。

報道稱，如果 096 型核潛艇潛入大海，幾乎無法被發現。（翻攝俯瞰全球）

報道提及，由於軍方對 096 型核潛艇的信息採取極嚴格的保密措施，加上該潛艇應用了尖端靜音技術，使其難以被發現，公開信息甚少。

針對 096 型核潛艇的靜音技術，專家分析，在 096 型核潛艇之前服役的 095 型攻擊核潛艇，已將噪音控制到 95 分貝左右，與海洋背景噪音相差無幾，很難被反潛設備鎖定。而 096 型核潛艇也將具備與其同等水平的靜音能力。這代表如果 096 型核潛艇潛入大海，幾乎無法被發現。