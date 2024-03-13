證實研發8年隱形轟炸機「轟-20」將面世　空軍副司令：很快公布

自2016年傳出研發消息後，解放軍新一代隱形戰略轟炸機「轟-20」一直在傳聞中，不過日前解放軍空軍副司令王偉近日接受《香港商報》採訪時透露，轟-20很快就會對外正式公布，王偉說，「快了，你們等着！」，證實轟-20將面世。



據《香港商報》報道，被問到有了轟-20助力，中國跟美國的實力是否將進一步拉近？王偉則說：「我們不跟美國比，我們只保衛自己的安全！」至於能不能來一個「彎道超車」，他笑說「這個到時候讓大家看！」對於試飛後多長時間才能服役或量產，王偉則說：「這個很快，直接就跟上了！」



公開資料顯示，2016年9月1日，時任空軍司令馬曉天在長春出席空軍航空公開活動表示，中國正研發新一代遠程轟炸機，是官方首次承認研製轟-20戰略轟炸機。

2021年，中國空軍的宣傳片中就出現了疑似新型重型戰略轟炸機的影子，外界紛紛猜測轟-20可能在今年的航展上首次亮相。不過，這架受到中國軍迷狂熱追捧而境外觀察者密切關注的戰機，長期以來「神龍見首不見尾」，只能通過對頻頻顯露出來的一些蛛絲馬跡的考證分析得出一個比較模糊的身影。

2021年解放軍空軍發布最新宣傳片，殲-20戰鬥機及運-20運輸機出鏡。同時，宣傳片中疑出現轟-20轟炸機模型，引發關注。



外界因此一度揣測中國可能遭遇技術瓶頸，轟-20才會遲遲無法面世。對此，王偉否認稱，「沒啥瓶頸，都能解決，我們的科研人員現在非常好，都有這個能力。」

至於「轟-20」入列是否將讓空軍實力得到大提升？王偉表示，「那肯定是啊。一代裝備帶來一代的戰鬥力。」他強調：「值得驕傲，也值得興奮。意義非常大。它是一個換代，又一代的新飛機。」

《香港商報》報道，轟-20被形容為「風暴」隱形轟炸機，是中國第一款自主研發的大型轟炸機，也是世界上第三款隱形戰略轟炸機。分析認為，轟-20一旦試飛成功，中國就有可能彎道超車，讓美國感受到壓力。

此前有內地軍事博主表示，「轟-20」的目標是在確保隱身性的前提下，同時滿足跨洲際飛行、超音速飛行、擁有超大載彈量。具體表現在新材料及新技術的運用，如超材料隱身薄膜和新的航電系統、AI智能輔助等技術的實際應用。

中國空軍的「20家族」（請點擊瀏覽大圖）: