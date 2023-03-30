博鰲亞洲論壇｜李強：反對濫用單邊制裁　堅持和平解決分歧爭端

3月30日，博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式上午10時在海南舉行。國務院總理李強出席開幕式並發表主旨演講，為他首次亮相大型國際會議發表講話。

李強提到，中國絕不會透過戰爭、掠奪、殖民的方式去實現現代化；反對濫用單邊制裁、長臂管轄，堅持以和平方式解決國家分歧爭端。



李強表示，十年來，推動構建人類命運共同體取得重大成果。

他提到，10年前，習近平提出「構建人類命運共同體」主張 ，為全球發展提供了中國方案。亞洲和世界都處在歷史演變的十字路口，要高舉人類命運共同體旗幟，打造世界和諧穩定、打造世界增強動力源、打造世界合作新高地，為世界和平發展注入更多確定性。

李強表示，要共同守護和平穩定的大環境，為變亂交織的國際注入更多確定性，會落實全球安全倡議，堅持共同合作可持續的安全感，反對濫用單邊制裁、長臂管轄、選邊站隊、集團對抗和新冷戰，堅持以和平方式解決國家分歧爭端，共同維護世界的和平安寧。

李強。（01直播截圖）

李強表示，要共同打造更具活力的增長中心，為世界經濟復甦注入更多確定性，反對貿易保護主義和脫鉤，確保全球產業鏈、供應鏈的穩定暢通，為世界經濟發展注入強勁動能。

另外，要共同拓展團結合作的有效途徑，為深刻變革的全球治理注入更多確定性，各國前途命運都緊緊相連，堅定維護以聯合國為中心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅持多邊主義的積極訊號，推動全球治理。

李強表示，要共同推進人文交流，走深走實，為不同文明的交融注入更多確定性，亞洲大多數國家仍是發展中國家，每個國家都有自己獨特的歷史文化和國情，願意與各方落實全球文明倡議，堅持互尊互信開放包容，「支持各國自己選擇的發展道路」，要弘揚全人類的共同價值，以真誠溝通增進理解和信任，打造不同文明交融共生的新樣板。

他形容，亞洲為世界經濟的壓艙石、動力源，地球村命運緊密連繫，要堅持共商治理觀，應尊重各國發展道路，反對意識形態對抗。

李強表示，作為世界上最大的發展中國家，中國發展具有世界意義，中國主動順應和平發展合作共贏的時代潮流，始終做世界和平的建設者，在不確定性的世界中，中國的確定性是維持世界和平發展的中流砥柱。

李強強調，中國絕不會透過戰爭、掠奪、殖民的方式去實現現代化，一定會用和平發展的方式，讓14億人口整體實現現代化。

李強表示，會與世界分享中國發展的機遇，一個堅持發展，一個腳踏實地，一個自信開放的中國，中國將成為世界繁榮穩定的巨大力量。