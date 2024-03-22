攫取巨額利益　國家煙草專賣局原副局長何澤華被控收受逾9.4億元

遼寧省大連市中級人民法院周五（22日）一審公開開庭審理國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華受賄、利用影響力受賄一案。何澤華被指非法收受他人給予的財物超過9.4億元（人民幣．下同）。何澤華當庭表示認罪悔罪，法庭擇期宣判。



大連市人民檢察院指控，被告何澤華於1998年至2023年先後利用擔任江蘇省煙草專賣局（公司）黨組成員、副局長（副經理），安徽省煙草專賣局（公司）黨組書記、局長、經理，安徽中煙工業公司總經理，國家煙草專賣局黨組成員、副局長等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、業務承攬、職級晉升、職工錄用等方面提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合9.43億餘元。

2014年至2016年，何澤華在離職後利用原擔任國家煙草專賣局黨組成員、副局長，江蘇省煙草專賣局（公司）黨組成員、副局長（副經理）等職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在煙草業務承攬、銀行攬儲等方面謀取不正當利益，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣147萬餘元。檢察機關提請以受賄罪、利用影響力受賄罪追究何澤華的刑事責任。

庭審現場。（央視新聞）

去年1月，何澤華被查，同年7月，他被開除黨籍。經查，何澤華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規參加公款宴請，接受煙草系統私營企業主安排的宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；私欲膨脹，貪婪成性，長期違規經商辦企業攫取巨額經濟利益，退休後仍利用原職務影響為親屬謀利；公器私用，將手中的公權力和煙草資源異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職級晉升、職工錄用、煙草業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

而隨着何澤華被查後，煙草系統反腐進入了新階段。去年10月，國家煙草專賣局原黨組書記、局長淩成興被查；今年1月，國家煙草專賣局經濟運行司原司長徐維華亦被查。